За свідченням лікарів в пацієнта була важка форма хвороби

В лікарні в Чернівцях помер чоловік, в якого напередодні діагностували захворювання на правець. Буковинцю було 45 років. За інформацією лікарів, пацієнт давно не отримував щеплення проти правця і занедужав на важку форму цієї хвороби.

Повідомлення про те, що на Буковині виявили випадок захворювання на правець в дорослої людини надійшло від Чернівецького обласного центру контролю та профілактики хвороб в п’ятницю, 5 січня. Чоловік захворів значно раніше, лікарі ставили йому підозри на правець, однак лабораторно підтвердити вдалося лише на початку січня.

Буковинець сам звернувся до лікарів через гнійну рану на стопі, яка довго не гноїлася, також в нього почалися мимовільні спазми різних м’язів, тризм м’язів обличчя, напруження м’язів шиї, плечового поясу та потилиці. Всі ці симптоми характерні для правця. Лікарі ввели йому медзасоби для профілактики правця, однак ліки не допомогли, повідомило «Суспільне. Чернівці».

Гендиректорка Чернівецького обласного центру контролю та профілактики хвороб Наталя Гопко в коментарі підтвердила, що чоловік помер через важку форму хвороби та останні десять років не отримував щеплення від правця.

Останні раз смерть від правця офіційно реєстрували в 2020 році. На Полтавщині 1 січня 2020 року жінка звернулася до медиків зі скаргами на погане самопочуття. Лікарі діагностували, що 8 днів перед тим вона поранилася, але за медичною допомогою не зверталася і лікувалася самостійно. Введення протиправцевого імуноглобуліну не допомогло і пацієнтка померла.

Додамо, що правець – це інфекційне захворювання, яке може призвести до серйозних ускладнень і навіть смерті. Хвороба не передається від людини до людини, лише внаслідок травмування, коли пошкоджуються шкіра та слизові оболонки, оскільки у рану можуть потрапити спори збудника. Лікування правця повинно починатися одразу. Перші симптоми правця можуть з’явитися протягом 5-21 дня після інфікування. Ризики смерті від правця високі – від 10% до 70% залежно від своєчасного лікування, віку та стану здоров’я.

Єдиний надійний спосіб захиститися від правця — вакцинація. Щеплення проти правця, дифтерії та кашлюка проводять дітям за календарем щеплень. Ревакцинація у 6 років та 16 років. З 26 років планова ревакцинація для дорослих повинна бути проведене кожні 10 років.