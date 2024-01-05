Буковинець прийшов до лікарні, бо його турбувала гнійна рана на стопі

В Чернівецькій області в чоловіка зареєстрували випадок підозри на правець. Буковинець звернувся до лікарні через гнійну рану на стопі, а пізніше в нього з’явилися симптоми, які характерні для небезпечної хвороби. Наразі чоловіка госпіталізували в лікарню, де лікують стаціонарно. Також йому ввели протиправцевий імуноглобулін.

Підозру на правець виявили в 45-річного чоловіка, який проживає в Чернівецькому районі. Буковинець звернувся зі скаргами в місцеву лікарню. Медикам чоловік розповів, щоб на стопі ноги має гнійну рану, яка довго не гоїлася. Пізніше в нього з’явились тризм м’язів обличчя, напруження м’язів шиї, плечового поясу та потилиці. Всі ці симптоми характерні для правця.

«Буковинця одразу госпіталізували. Наразі він перебуває у лікарні, де отримує необхідну допомогу. Зокрема, постраждалому введено протиправцевий імуноглобулін. Встановлено, що впродовж останніх 10 років щеплення від правця чоловік не отримував», – повідомили в Чернівецькому обласному центрі контролю та профілактики хвороб в п’ятницю, 5 січня.

Спеціалісти обласного центру контролю та профілактики хвороб відібрали необхідні зразки та проводять епідеміологічне розслідування. Дослідження передадуть також в Київ, а результати точної діагности надійдуть через кілька тижнів.

Додамо, що правець – це серйозне інфекційне захворювання, яке може призвести до серйозних ускладнень і навіть смерті. Хвороба не передається від людини до людини, лише внаслідок травмування, коли пошкоджуються шкіра та слизові оболонки, оскільки у рану можуть потрапити спори збудника. Лікування правця повинно починатися одразу. Перші симптоми правця можуть з’явитися протягом 5-21 дня після інфікування. Це м’язові судоми, інфікованій людині стає дедалі важче ковтати, далі розвивається головний біль, лихоманка та надмірне потовиділення. Ризики смерті від правця високі – від 10% до 70% залежно від своєчасного лікування, віку та стану здоров’я.

Єдиний надійний спосіб захиститися від правця — вакцинація. Щеплення проти правця, дифтерії та кашлюка проводять дітям за календарем щеплень. Ревакцинація у 6 років та 16 років. З 26 років планова ревакцинація для дорослих повинна бути проведене кожні 10 років.