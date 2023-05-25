За кілька годин самопочуття пацієнта різко погіршилося і він помер

Тернопільська поліція розслідує раптову смерть 57-річного чоловіка в інфекційному відділенні КНП «Тернопільської міської комунальної лікарні швидкої допомоги». Пацієнт повторно потрапив до медустанови після того, як його пролікували від лептоспірозу. І за кілька днів раптово помер.

Родичі 57-річного чоловіка написали заяву в поліцію. Правоохоронці порушили кримінальне провадження за ч. 1 ст. 140 Кримінального кодексу України (неналежне виконання медичним працівником своїх обов'язків, що спричинили смерть людини).

Головний лікар Тернопільської міської комунальної лікарні швидкої допомоги Ярослав Чайківський у коментарі ZAXID.NET розповів, що чоловік потрапив до них з лептоспірозом в кінці березня і довший час лікувався. Попередньо, тернополянин міг заразитися ним під час робіт на власній дачі, де було багато щурів.

«Пацієнт лікувався в нас у квітні і його виписали з інфекційного відділення в задовільному стані. При виписці йому надали рекомендації, що він після стаціонару має продовжити амбулаторне лікування. Але після цього пацієнт три тижні нікуди не звертався і не продовжував лікування після важкої хвороби "лептоспірозу". І знову потрапив до нас, коли йому знову стало погано», – додав Ярослав Чайківський.

За словами головного лікаря, чоловік мав би далі приймати підтримуюче лікування і регулярно проходити спостереження в сімейного лікаря та інфекціоніста, однак цього не робив.

«Вдруге чоловік потрапив в лікарню в край важкому стані. Йому провели усі необхідні обстеження і стабілізували. Але через добу йому різко стало погано, лікарі проводили реанімаційні дії, але не спасли. Вже розтин показав, що він помер від гострого інфаркту», – розповів Ярослав Чайківський.

На проведенні судово-медичної експертизи наполягла родина померлого. Її результати показали, що чоловік дійсно помер від гострого інфаркту серця. Син чоловік написав заяву в поліцію, щоб перевірили, чи лікарі належно виконали свої професійні обов'язки.

В управлінні поліції Тернопільщини ZAXID.NET розповіли, що дійсно така заява поступила від жителя області.

«Порушене кримінальне провадження за ч. 1. ст. 140 КК України (неналежне виконання медичним працівником своїх обов'язків, що спричинили смерть людини). Розслідування справи зараз на стадії отримання офіційних результатів судово-медичної експертизи. Пізніше створять лікарську комісію, яка визначить, чи належно лікували пацієнта», – повідомили в поліції Тернопільщини.

Довідка

Лептоспіроз – гостра інфекційна хвороба, яка перебігає з гарячкою, загальною інтоксикацією, ураженням нирок, печінки, серцево-судинної, нервової систем, геморагічним синдромом. Переносниками лептоспірозу є щурі. Серед тяжких форм хвороби летальність сягає 30-35 %.