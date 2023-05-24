Останній спалах кору на Львівщині був у 2017-2019 роках

До Львівської обласної інфекційної лікарні госпіталізували 54-річну жінку, у якої діагностували кір. На Львівщині це перший випадок цього року.

Як повідомив ZAXID.NET завідувач приймального відділення лікарні Тарас Криницький, жінка працювала у Польщі і звідти приїхала до Львова, тож заразилася, найімовірніше, у Польщі.

«Захворіла пацієнтка 14 травня. У неї з’явилася висока температура, нежить, 15 травня виник кашель, світлобоязнь, а 17 травня – висип. До лікарні її привіз чоловік 19 травня. У жінки лабораторно підтвердили кір», – каже Тарас Криницький.

За його словами, захворювання у пацієнтки було середньої важкості, минуло без ускладнень і нині, 24 травня, жінку виписали з лікарні.

Як повідомила ZAXID.NET головна епідеміологиня Львівщини Наталія Тімко-Іванченко, чоловіка і двоє дітей, з якими контактувала жінка, терміново провакцинували.

Це перший випадок кору на Львівщині цього року. Cпалахи кору, як кажуть лікарі, мають циклічний характер і відбуваються кожні чотири-п’ять років. На Львівщині останній спалах був зафіксований у 2017-2019 роках.

Перші випадки кору у цьому році вже зафіксовані вже на Волині і Рівненщині. Тож не виключено, що цього року спалах кору в Україні може повторитися.

Нагадаємо, кір — надзвичайно заразне інфекційне захворювання, що передається від хворої людини до здорової повітряно-крапельним шляхом, тобто під час чхання, кашлю або розмови хворого. У Львівському обласному лабораторному центрі контролю та профілактики хвороб кажуть: якщо хвора на кір людина зайде в приміщення, де сидить сто людей, і лише скаже: «Добрий день», то 99 людей мають шанс захворіти на кір упродовж трьох тижнів.

Захворювання на кір може мати тяжкий перебіг і призвести до серйозних ускладнень — пневмонії, вушної інфекції, запалення мозку (енцефаліту) тощо, а також до інвалідизації та смерті. Специфічного лікування від кору немає.

Єдиний спосіб запобігти ускладненням і смерті від кору – вакцинація. Діти й дорослі, які не отримали профілактичне щеплення, перебувають у зоні ризику.