На Волині вперше за три роки зафіксували випадок кору. Хворобою інфікувався 16-річний підліток. Як уточнили у коментарі ZAXID.NET у прес-службі Волинського центру контролю та профілактики хвороб, наразі пацієнт перебуває у стані середньої важкості, його госпіталізували.

Відомо, що юнак був двічі вакцинований від кору, однак з моменту введення другої вакцини минуло вже десять років. Станом на ранок 30 березня в установі зазначають, що хворих серед контактних осіб не виявлено. Втім, за ними продовжують медичне спостереження. Від кого саме заразився підліток, з'ясовують епідеміологи. У якому саме районі області мешкає інфікований хлопець, в установі повідомляти відмовились.

Як повідомляють у центрі контролю хвороб, спалахи кору мають циклічний характер і відбуваються кожні чотири-п’ять років. В Україні попередній спалах був зафіксований 2017-2019-го, на Волині – у 2018-2019 роках. Тоді в області на кір перехворіло більше 4 тисяч людей. Після цього впродовж трьох років в області не фіксували жодного випадку захворювання.

Кір – це інфекційна, гостра вірусна хвороба. Єдиним джерелом збудника інфекції є людина, котра захворіла. Сприйнятливість до кору надзвичайно висока, а занедужати можна в будь-якому віці. Вберегтись від хвороби допомагає вакцинація.

«Високий рівень охоплення населення вакцинацією формує так званий колективний імунітет. Кір не поширюється там, де рівень охоплення вакцинацією не нижчий за 98%. Відповідно до Національного календаря профілактичних щеплень, дітей в Україні вакцинують від кору в рік, а в 6 років здійснюють планову ревакцинацію», – йдеться у повідомленні.