На Волині 17-річний підліток помер від менінгококової інфекції. Це гостре інфекційне захворювання, яке вражає нервову систему і головний мозок. Хвороба розвивалась блискавично: у юнака різко піднялась температура, тоді почались головні болі і рвота. Підлітка доправили до медзакладу, але врятувати його не вдалося. Про випадок прес-служба Центру контролю та профілактики хвороб Волині повідомила у вівторок, 21 лютого.

Як уточнили у коментарі ZAXID.NET заступниця гендиректора установи Ірина Єнжиєвська, спершу в підлітка піднялась температура вище 38 градусів. Понизити її жарознижувальними препаратами не вдавалось. Після цього у хлопця розпочались сильні головні болі, рвота, озноб, а також з'явилась характерна для цієї недуги висипка. Родичі звернулись до медзакладу, втім, незважаючи на допомогу медиків, хлопець помер.

Наразі за контактними особами спостерігають спеціалісти центру контролю хвороб. «Проведені бактеріологічні обстеження контактних осіб за місцем навчання і проживання. Організовано протиепідемічні заходи з локалізації та ліквідації вогнища інфекції за місцем навчання та проживання», – йдеться у повідомленні.

Наразі це перший в цьому році летальний випадок хвороби на Волині. У 2022 році фіксували чотири випадки менігококової інфекції, з них лише один був летальним – тоді померла маленька дитина, якій ще не було року.

Менінгококова інфекція – одна з найбільш важких гострих інфекційних захворювань. Небезпека інфекції полягає в тому, що вона може мати дуже швидкий, блискавичний розвиток важких форм з високим ризиком летального результату. У такому випадку від різкого підвищення температури, висипань аж до ураження головного мозку, цілого організму, сильної інтоксикації та загибелі хворого може минути лише одна доба.

У навколишньому середовищі бактерія нестійка і швидко гине поза організмом людини. Джерелом інфекції є люди — носії збудника. Він передається із краплями слизу під час кашлю, чхання, розмови. Близький тривалий контакт з інфікованою людиною-носієм сприяє поширенню хвороби. Інкубаційний період триває 1–10 днів і в середньому становить чотири дні.