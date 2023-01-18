Луцький ліцей №22 відправили на карантин через випадки кишкової інфекції. Станом на 17 січня в школі захворіли шестеро учнів: всі вони скаржаться на слабкість та порушення травлення. Наразі лише одна дитина перебуває у лікарні. В їдальні взяли проби продуктів, але ніяких патогенних бактерій не виявили, тож спеціалісти схиляються до думки, що це може бути вірусне захворювання.

Повідомлення про випадки інфекційних захворювань серед учнів ліцею №22 надійшли до центру контролю хвороб цими вихідними, 14 січня. Група швидкого реагування Луцького райвідділу виїхала у навчальний заклад та відібрала проби із зовнішнього середовища, харчових продуктів, біоматеріал від дітей та персоналу школи для проведення бактеріологічних та вірусологічних досліджень.

За результатами досліджень в готових стравах, сировині та воді патогенних та умовно патогенних мікроорганізмів не виявили. Втім, за рекомендацією спеціалістів навчальний заклад тимчасово перевели на дистанційне навчання.

«На сьогодні отримано термінові повідомлення на шістьох хворих, усі учні Луцького ліцею №22 з різних класів. Попередній діагноз – «харчова токсикоінфекція». Захворілі скаржилися на загальну слабість, порушення травлення (нудота, блювота, рідше — діарея, незначне підвищення температури тіла). Захворювання протікають в середній та легкій формі важкості. Лише одна дитина госпіталізована, всі решта лікуються амбулаторно під наглядом лікаря», – повідомляють деталі в центрі контролю хвороб. Відомо, що з подібними скаргами за медичною допомогою продовжують звертаються діти з цього ж ліцею.

Наразі спеціалісти не можуть точно назвати причину захворюваності серед школярів. Враховуючи негативні результати досліджень, а також той факт, що не всі захворілі харчувались в ліцеї, спалах не пов'язують з роботою їдальні.

«Зважаючи на клінічні прояви, інкубаційний період, осінньо-зимову сезонність поширення вірусних інфекцій не виключаємо вірусне походження даного спалаху. Епідеміологічне спостереження за осередком триває, виконання заходів для локалізації та ліквідації вогнища продовжується», – додають в установі.