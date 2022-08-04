На Волині підтвердили перший в цьому році випадок лептоспірозу. Інфекційне захворювання виявили в 57-річного мешканця Луцького району. Імовірно, він інфікувався під час чищення міні-ставка біля свого будинку. Перші три доби він лікувався вдома, але коли в нього пожовтіли склери очей, чоловік звернувся до медиків. Після лікування його стан стабілізувався.

Про випадок стало відомо в четвер, 4 серпня, після повідомлення Волинського обласного центру контролю та профілактики хвороб. Як уточнив у коментарі ZAXID.NET завідувач відділення організацій епідеміологічниї досліджень Олександр Гнатюк, інфікувався чоловік приблизно в середині липня під час чищення міні-ставка на території свого господарства. Через посуху вода в копанці майже зникла, тому він вирішив почистити міні-водойму. При цьому він не користувався засобами захисту.

За декілька днів після робіт він відчув слабкість, також у нього різко підвищилась температура до 40 градусів. Перші три доби він лікувався самостійно. Втім, після того, як в нього пожовтіли склери (зовнішня оболонка очей) та з'явились сильні болі у литкових м'язах, чоловік звернувся до медиків.

У хворого підтвердили лептоспіроз. Медики надали йому необхідне лікування, наразі стан пацієнта стабілізувався.

Зазначимо, що це перший випадок цього захворювання, зафіксований цьогоріч на Волині. За останні два роки в області реєстрували по одному випадку недуги. Зокрема, в 2021 лептоспіроз виявили в 69-річного мешканця Луцька після риболовлі.

Лептоспірозом можна заразитись під час купання в заражених водоймах та при контакті з інфікованими тваринами. Переважно захворювання переносять гризуни. Лептоспіроз буває складно діагностувати, однак головним симптомом є сильний біль в литкових м'язах. Також епідеміологи радять звертати увагу на такі симптоми:

висока температура тіла;

головний біль;

озноб;

біль у м’язах;

блювання та діарея;

жовтяниця, почервоніння очей;

висип на шкірі.

За відсутності своєчасного лікування в хворих може розвиватись менінгіт та важка ниркова недостатність. Також хвороба може призвести до летального наслідку.