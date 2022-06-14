Мешканець Вараської громади на Рівненщині захворів на рідкісну хворобу – кишковий ієрсиніоз. Імовірно, недугою він заразився через споживання їжі, до якої мали доступ гризуни. Його у важкому стані доправили в лікарню, після лікування стан чоловіка покращився.

Про випадок хвороби стало відомо у вівторок, 14 червня, після повідомлення Рівненського центру профілактики хвороб. Відомо, що хворий тривалий час харчувався з порушенням правил особистої гігієни. Зокрема, він вживав їжу, яка зберігалась у закритому приміщенні нежитлового будинку, до якого мали доступ гризуни.

У важкому стані чоловіка доправили до місцевої лікарні з ознаками зневоднення, висипом та розладами шлунково-кишкового тракту. Його стан оцінили як важкий. Після надання медичної допомоги чоловікові стало краще, наразі його стан середньої важкості.

Зазначимо, що кишковий ієрсиніоз – це гостре інфекційне захворювання, симптомами якого є загальна інтоксикація, висипання, ураження травної системи і інших органів. Заразитись збудником можна від домашніх тварин або гризунів, зокрема, після вживання продуктів, до яких мають доступ носії інфекції.

Бактерії ієрсинії швидко гинуть під дією сонячних променів та при висушуванні, при нагріванні до 60°С протягом 30 хвилин, при кип’ятінні – через десять секунд. Дезінфекційні засоби вбивають збудник протягом 1-2 годин. Тому в центрі контролю хвороб радять термічно обробляти їжу перед вживанням.

«Продукти потрібно зберігати в приміщеннях, недоступних для гризунів. Для запобігання забрудненню овочів та коренеплодів – звільняти сховища для городини від старих овочів, перед завантаженням, проводити дезінфекцію, білити стіни та підлогу, підсушувати на сонці тару, у разі тривалого зберігання періодично їх перебирати. Продукти на яких знайдені сліди гризунів, краще не споживати, в разі необхідності - обов’язково піддати термічній обробці. Велику роль у боротьбі з мишовидними гризунами відіграє систематичне проведення дератизаційних заходів», – йдеться у повідомленні.