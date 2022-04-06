У 29-річної мешканки Слов'янська, яка переїхала на Тернопільщину, підтвердили дифтерію. Жінка перебуває на лікуванні у Чортківській лікарні, її стан задовільний. Серед контактних епідеміологи нарахували 70 людей, за ними проводять медичний нагляд.

Як розповіла «Суспільному» заступниця головного лікаря Чортківської лікарні Людмила Добощук, дифтерію підтвердили у 29-річної жінки, яка приїхала зі Слов'янська. Наразі вона перебуває у інфекційному відділенні Чортківської лікарні. Її стан нормальний, жінка перебуває у задовільному стані.

У списку контактних осіб налічують 70 людей. «У суботу, 2 квітня, в вогнищі проводилися усі необхідні профілактичні заходи. Проведено дезінфекційні заходи. Вивчено вакцинальний статус усіх контактних. Люди, які були у вогнищі, зараз проходять антибіотикотерапію, проводиться щеплення проти дифтерії. Є медичний нагляд за всіма контактними особами. Думаю, що небезпеки для Тернопільської області взагалі немає. Проводяться всі необхідні заходи. Думаю, що на цьому ми і локалізуємо», – зазначила директорка обласного центру контролю хвороб Оксана Чайчук.

До цього востаннє дифтерію на Тернопільщині фіксували у 2019 році. Тоді хворобу виявили у чоловіка, який приїхав з іншої області. Серед мешканців Тернопільщини востаннє діагноз підтверджували у 2012 році.

Дифтерія – гостре інфекційне захворювання, що передається повітряно-крапельним шляхом. Інфекція проявляється сильним отруєнням організму й утворенням характерних плівок переважно на слизових оболонках верхніх дихальних шляхів, ураженням нервової та серцево-судинної систем. Надійним захистом від дифтерії є вакцинація.