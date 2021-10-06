У багатьох наслідки поліомієліту залишаються на все життя

На Рівненщині зафіксували та підтвердили параліч у півторарічної дитини, спричинений поліомієлітом. Батьки дитини свідомо відмовилися від щеплень через релігійні переконання. Третього вересня дитина з симптомами хвороби потрапила до лікарні. В області працюють епідеміологи та вірусологи, вони з’ясовують обставини захворювання.

Перші симптоми проявилися у дитини 1 вересня, вже 3 вересня вона потрапила до лікарні з симптомами парезу нижніх кінцівок (ослаблення сили в кінцівках і значне зниження рухів). Як повідомляє МОЗ, випадок зареєстрували як підозру на гострий в’ялий параліч. В області працює команда епідеміологів та вірусологів Національного центру громадського здоров’я та обласного центру контролю та профілактики хвороб. Вони шукають контактних осіб, беруть у них аналізи та біоматеріал, детально вивчають усі обставини зараження.

Поліомієліт — це гостре інфекційне захворювання. Поліовірус поширюється від людини до людини через фекалії та слину, найчастіше — через брудні руки, інфіковану їжу та воду.

Водночас МОЗ заявляє про недостатній рівень охоплення щепленнями від поліомієліту дітей до одного року у 2021. Зокрема, на Рівненщині він становить 48,9%. За таких темпів до кінця року без вживання додаткових заходів досягти потрібного для колективного імунітету показнику в 95% не вдасться. Якщо менше 95% людей у країні не охоплені щепленнями, розповсюдження вірусу не припиниться, і це може призвести до нових випадків захворювання. Тому медики закликають батьків вчасно вакцинувати дітей від поліомієліту.