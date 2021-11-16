На Буковині у матері та сина діагностували ботулізм після вживання грибів
Причиною захворювання стали консервовані гриби домашнього приготування
У Чернівецькій області у вівторок, 16 листопада, у 51-річної матері та її 18-річного сина із села Усть-Путили клінічно підтвердили ботулізм. Жінці та хлопцю стало зле ще 10 листопада після споживання домашніх консервованих грибів, однак госпіталізували хворих лише вчора. Медики одразу запідозрили ботулізм – побоювання підтвердили позитивні результати аналізів. Про захворювання ZAXID.NET повідомив епідеміолог лабораторного центру Чернівців Юрій Падурару.
«Ботулізм підтвердили сьогодні, 16 листопада, у двох мешканців села Усть-Путили Вижницького району, які напередодні вживали консервовані гриби домашнього приготування. Наразі мати й син перебувають в інфекційному відділенні Чернівецької обласної клінічної лікарні, їхній стан середньої важкості, хворим ввели протиботулінічну сироватку», – повідомив ZAXID.NET Юрій Падурару.
За словами епідеміолога, на Буковині цього року це вже третій та четвертий випадки ботулізму. Перші два випадки виявили в березні та травні. Пацієнти, на щастя, вижили й обидва отруїлися м'ясними продуктами домашнього приготування.
Зазначимо, ботулізм – це гостра токсикоінфекція, викликана паличкою Clostridium botulinum і її токсином, що міститься в неправильно приготовлених і збережених консервах. Основною причиною захворювання є продукти домашнього приготування: овочеві, грибні, м’ясні, рибні консерви, сирокопчені окости, солена, в’ялена та вуджена риба.
Симптоми, які найчастіші виникають при ботулізмі:
- порушення зору (двоїння або туман в очах), невиразність мови, може бути важко ковтати, відчуття сухості в роті, м'язова слабкість);
- загальна інфекційна інтоксикація: пронос, блювота, може незначно підвищитись температура, боліти живіт;
- пригнічені функції дихальних м'язів, внаслідок чого за відсутності терапії смерть зазвичай настає від дихальної недостатності;
- у дітей симптоми ботулізму можуть проявлятися у вигляді апатії, відмови від їжі, тривалого плачу, а також м'язової слабкості.