У Чернівецькій області у вівторок, 16 листопада, у 51-річної матері та її 18-річного сина із села Усть-Путили клінічно підтвердили ботулізм. Жінці та хлопцю стало зле ще 10 листопада після споживання домашніх консервованих грибів, однак госпіталізували хворих лише вчора. Медики одразу запідозрили ботулізм – побоювання підтвердили позитивні результати аналізів. Про захворювання ZAXID.NET повідомив епідеміолог лабораторного центру Чернівців Юрій Падурару.

«Ботулізм підтвердили сьогодні, 16 листопада, у двох мешканців села Усть-Путили Вижницького району, які напередодні вживали консервовані гриби домашнього приготування. Наразі мати й син перебувають в інфекційному відділенні Чернівецької обласної клінічної лікарні, їхній стан середньої важкості, хворим ввели протиботулінічну сироватку», – повідомив ZAXID.NET Юрій Падурару.

За словами епідеміолога, на Буковині цього року це вже третій та четвертий випадки ботулізму. Перші два випадки виявили в березні та травні. Пацієнти, на щастя, вижили й обидва отруїлися м'ясними продуктами домашнього приготування.

Зазначимо, ботулізм – це гостра токсикоінфекція, викликана паличкою Clostridium botulinum і її токсином, що міститься в неправильно приготовлених і збережених консервах. Основною причиною захворювання є продукти домашнього приготування: овочеві, грибні, м’ясні, рибні консерви, сирокопчені окости, солена, в’ялена та вуджена риба.

Симптоми, які найчастіші виникають при ботулізмі: