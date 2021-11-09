Наразі на території громади африканську чуму зафіксували в двох свиней

У селі Горбівці Чернівецькій області виявили африканську чуму в мертвої свині. Тварину виявили на стихійному сміттєзвалищі ще 7 листопада, однак підтвердили захворювання чуми лише сьогодні, 9 листопада. Працівники Держпродспоживслужби від завтра встановлять карантин у селі, де зафіксували випадок.

«На території Чернівецької області 7 листопада в селі Горбівці на несанкціонованому сміттєзвалищі виявили труп свійської свині з підозрою на АЧС. Згідно з результатами проведених досліджень Івано-Франківською регіональною державною лабораторію Держпродспоживслужби, у тварини виявили збудник АЧС», – йдеться в повідомленні прес-служби Держпродспоживслужби за 9 листопада.



Цей випадок непоодинокий, африканську чуму виявили також при перевірці дикого кабана з мисливського клубу «Лісівник», який був добутий під час полювання. Наразі перевіряють інших тварин на території Глибочини, про карантин та подальші дії у відомстві сповістять згодом.

Зазначимо, востаннє спалах африканської чуми у свиней на Буковині фіксували у квітні в Новоселицькій громаді, коли від хвороби за добу загинуло 400 тварин. Тоді у селі Котелеве через хворобу забили понад 21 тисячу свиней, їхні тіла спалили.

Африканська чума свиней є інфекційною вірусною хворобою свійських і диких свиней. Захворювання не загрожує людям, хворіють лише свині. Вірус не переноситься повітрям, і потрапити до тварини може тільки при безпосередньому контакті. Вилікувати захворювання неможливо, тому єдиний метод боротьби із захворюванням — умертвляти й спалювати хворих свиней для запобігання поширення вірусу.