В одному із приватних фермерських господарств в селі Котелеве в Чернівецькій області стався масовий спалах африканської чуми свиней. Про це повідомила начальниця Держпродспоживслужби у Чернівецькій області Анжела Косован в коментарі «Укрінформу» в середу, 14 квітня.

Лише за одну ніч померло 440 тварин, серед яких були молоді свині та свиноматки. Зі слів Анжели Косован, це дуже стрімке поширення.

В коментарі сайту molbuk.ua вона уточнила, що спалах трапився на свиногосподарстві СТзОВ «Котелеве».

Загалом на забій мають відправити усіх свиней господарства – 21 тис. голів. Фахівці стверджують, що це надзвичайна кількість, тому працюватимуть над цим разом із господарством.

Звідки поширився вірус на фермі наразі невідомо.

«Зазвичай це інфікування від диких тварин, зокрема від диких кабанів. Але могли й з кормами занести, чи навіть працівники. Це все будуть досліджувати. До нас їде комісія з Києва. Це вперше такий масовий випадок», – додала вона.

В трикілометровій зоні від села Котелеве введений карантин. А зона в радіусі 10 кілометрів перебуватиме під наглядом.

Симптоми африканської чуми свиней:

швидкий розвиток лихоманки;

температура тіла до 42°С;

задишка та кашель;

зникнення апетиту;

посилення спраги;

поява червоно-фіолетових плям на шиї, рилі та вухах, череві, між кінцівками;

іноді бронхіт чи пневмонія.

При надгострому перебігу хвороби свині гинуть протягом 1–3 діб. При гострому та підгострому перебігу захворювання поряд із лихоманкою та загальним пригніченням спостерігають параліч задніх кінцівок, іноді – блювоту.

Африканська чума свиней (АЧС) є інфекційною вірусною хворобою свійських і диких свиней. Захворювання не загрожує людям, хворіють лише свині. Вірус не переноситься повітрям, і потрапити до тварини може тільки при безпосередньому контакті.

Вилікувати захворювання неможливо, тому єдиний метод боротьби із захворюванням — умертвляти й спалювати хворих свиней для запобігання поширення вірусу.