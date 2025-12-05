Андрій Єрмак може втекти за кордон

Екскерівник Офісу Президента Андрій Єрмак, ймовірно, готується втекти з України. Таке припущення роблять журналісти «Дзеркало тижня», оскільки їм стало відомо, що у п’ятницю, 5 грудня, Єрмак спілкувався з головою Служби зовнішньої розвідки України.

За даними «Дзеркала тижня», у п’ятницю, 5 грудня, близько 17:00 Андрій Єрмак приїхав на чорному броньованому Mercedes w222 з номером 5657 до центрального офісу Служби зовнішньої розвідки. Джерела журналістів стверджують, що Єрмак перебував у приміщенні 45 хвилин, а після його від’їзду голова СЗР Олег Іващенко викликав до себе керівника департаменту, що відповідає за документи прикриття (документи, що використовують розвідники, вони можуть частково або повністю містити неправдиві дані).

За даними співрозмовників «Дзеркало тижня», Олег Іващенко вважається «стовідсотковою людиною Єрмака», оскільки зобов’язаний йому призначенням на посаду. Також джерела журналістів вважають, що документи прикриття, ймовірно, знадобились Андрію Єрмаку для виїзду за кордон.

Крім того, журналістам «Дзеркало тижня» стало відомо, що НАБУ незабаром оприлюднить ще одну частину «плівок Міндіча», зроблених у межах розслідування корупційної схеми в «Енергоатомі». Ця серія аудіофайлів нібито буде стосуватись Андрія Єрмака, а ще, за даними співрозмовників журналістів, НАБУ готується оголосити йому підозру.

Звільнення Андрія Єрмака

28 листопада, НАБУ провело обшуки у помешканні Андрія Єрмака. Причину слідчих дій детективи не назвали, але повідомили що діяли «у межах розслідування». Вже в вечері того ж дня президент Володимир Зеленський повідомив, що Андрій Єрмак подав у відставку з посади керівника Офісу Президента.

Того ж дня Андрій Єрмак у коментарі для американської газети New York Post сказав, що його обурює бруд навколо нього. Також Єрмак заявив, що він «чесна та порядна людина», а його «гідність не захистили» й він планує піти на фронт.

За словами народного депутата Федора Веніславського, Андрій Єрмак нібито фігурує на так званих «плівках Міндіча» під прізвиськом «Алі-Баба». За даними Веніславського, на записах Єрмак роздає вказівки правоохоронцям щодо тиску на антикорупційні органи САП і НАБУ.