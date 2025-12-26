Дмитро Філатов стверджує, що нині ситуація в Гуляйполі залишається напруженою

Українські військові покинули командний пункт ЗСУ в Гуляйполі Запорізької області без бою через паніку серед особового складу та недбалі дії командирів. Як зʼясувалося, у місто проникла група лише з трьох росіян. Про це у п’ятницю, 26 грудня, повідомив у коментарі «Суспільному» командир першого окремого штурмового полку Дмитро Філатов із позивним «Перун».

За його словами, російські військові не мали ані артилерійської підтримки, ані безпілотників, а також не мали стійкого зв’язку зі своїм командуванням.

«Прикрий випадок з точки зору організованості охорони командного пункту і дій особового складу. З оприлюднених голосових повідомлень видно прикрі рішення управління підрозділу, що спонукали людей залишити позиції. Це й призвело до фатальних наслідків», – зазначив Філатов.

Командир уточнив, що російська інфільтрована група (невелика тактична група, яка проникає у тил ворога, щоб порушити логістику, дезорієнтувати оборону або виконати специфічні завдання, – ред.) вийшла на позиції ЗСУ, орієнтуючись на звук генератора.

«Замість того, щоб дати відсіч і прийняти бій, КСП було покинуте. Засоби та носії інформації, які там знаходилися, не були знищені. При цьому наших бійців було достатньо, щоб відбити трьох військових РФ», – наголосив командир 1 ОШП.

Філатов додав, що нині ситуація в Гуляйполі залишається напруженою, зокрема через помилки командування на окремих ділянках. За його словами, на напрямок уже зайшли інші підрозділи, а маршрути, якими просувалися російські військові, заблоковані.

Водночас у місті залишається певна кількість інфільтрованих груп противника. Для їх ліквідації необхідні додаткові заходи, зокрема штурмові дії.

«Дві бригади, які утримували там позиції, не спроможні повноцінно блокувати наступ противника навіть за повного укомплектування», – зазначив Філатов.

Нагадаємо, у Силах оборони України проводять розслідування щодо можливого захоплення росіянами одного з пунктів управління в Гуляйполі. Вдень 25 грудня в мережі з’явилося відео, на якому військові РФ заявляли, що перебувають у будівлі командного пункту 1-го батальйону 106-ї бригади.

За даними «Української правди», росіяни могли зайти на територію КСП ще 18 грудня. Речник Сил оборони півдня Владислав Волошин повідомив, що триває детальне розслідування, за результатами якого діям усіх посадових осіб буде надана правова оцінка.

Водночас Генеральний штаб ЗСУ повідомляє, що станом на 25 грудня українські військові відбили кілька атак росіян на Гуляйпільському напрямку та зберігають контроль над частиною позицій.