Андрій Українець у залі суду 27 лютого

У пʼятницю, 27 лютого, суд обрав запобіжний захід затриманому напередодні командувачу логістики Повітряних сил Андрію Українцю, якого підозрюють у масштабній схемі розкрадання грошей з оборонного бюджету. Його помістили під варту з можливістю внесення застави, повідомило «Суспільне».

Полковника та начальника управління СБУ в Житомирській області Володимира Компаниченка затримали під час отримання 320 тис. доларів. Правоохоронці зʼясували, що військові налагодили схему привласнення державних грошей під час облаштування укриттів для літаків Сил оборони.

Суд обрав для Українця запобіжний захід у вигляді тримання під вартою на два місяці – до 25 квітня включно. Командувач логістики також може внести заставу в розмірі 7 млн грн. За словами прокурора Олександра Смірнова, сторона обвинувачення просила 14 млн грн застави.

У разі внесення застави Андрій Українець має:

прибувати за першим викликом судді чи слідчого;

не виїжджати за межі Житомирщини;

здати закордонний паспорт;

утримуватися від спілкування з Володимиром Компаниченком.

Сторона захисту Українця заявила, що підозра йому є необґрунтованою. Адвокати стверджують, що Українець був призначений на посаду 8 листопада 2025 року, а «усі події відбувалися до нього». Крім того, адвокат посадовся Сергій Мась висловив сумнів, що його клієнт може внести заставу. За його словами, на утриманні в Українця перебувають батьки та малолітня дитина, а під час обшуків у нього не знайшли грошей.

Нагадаємо, 26 лютого Українцю та Компаниченку повідомили про підозру в хабарництві на будівництві захисних споруд. За даними слідства, вони організували схему привласнення держкоштів на будівництво укриттів. На них держава виділила 1,4 млрд грн.

Перевірки засвідчили, що проєкти не відповідали вимогам безпеки, укриття не забезпечували належного захисту літаків, а вартість робіт була завищена. Попри це, підрядникам почали перераховувати авансові платежі. Щоб зупинити перевірки та приховати розтрату коштів, посадовці, за версією слідства, організували передачу хабаря на суму близько 13 млн грн. 26 лютого їх затримали під час передачі їм 320 тис. доларів хабаря.

27 лютого Володимиру Компаниченку обрали запобіжний захід – суд постановив помістити його під варту строком на 60 діб з можливістю внесення застави розміром 6 млн 980 тис. грн.