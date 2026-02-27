Акцію з висадки дерев бригада розпочала минулого року

15 березня, у день четвертої річниці створення бригади «Чорний ліс», військові запрошують усіх охочих долучитися до висадки 4 тис. саджанців дуба. Акцію започаткували минулоріч, і вона отримала назву «Ліс від Чорного лісу».

За словами керівника відділення комунікацій бригади Андрія Солов’я, така ініціатива дозволить відійти від типових армійських урочистостей і створювати щось ціннісне для спільноти. «У кожної бригади є своя історія та символ. Для нас «Чорний ліс» – це коріння, що тягнеться крізь покоління тих, хто боронив свою землю», – пояснює він.

Командир бригади полковник Олександр Попов додає, що висадка лісу у час війни символізує життя і майбутнє. «Ці дуби виростуть разом із нашою країною. Ми садимо їх у час боротьби, щоб у майбутньому вони нагадували про тих, хто стояв за свою землю. Ми створюємо не просто ліс – ми закладаємо пам’ять, яка проростатиме крізь покоління», – говорить Попов.

Програма заходу

Окрім висадки дерев, на учасників чекає концерт Мирослава Кувалдіна та гурту NAZVA, частування з польової кухні та активності для дітей і дорослих.

Коли: 15 березня

Де: неподалік Дрогобича, район села Нагуєвичі

Хто може долучитися: усі охочі

Як потрапити: потрібно заповнити реєстраційну форму; з Дрогобича передбачено трансфер. Час та деталі заходу учасники отримають напередодні з міркувань безпеки.

Як підтримати бригаду

У день народження бригада також відкрила збір на 1,5 млн грн для купівлі високопрохідного буса для підрозділу аеророзвідки. Для кожного, хто відкриє допоміжну банку, бригада підготувала подарунки:

Допоміжна банка на 1500 грн – шеврон, який для бригади намалював 8-річний Влад та саджанець чорноліського дуба.

Допоміжна банка на 5000 грн – шеврон та саджанець + брендована футболка «Чорного лісу».

Допоміжна банка на 15000 грн – шеврон та саджанець + фірмовий худі «Чорного лісу».

Можна відкрити банку на іншу суму.

Серед усіх, хто відкриє банки, розіграють також крафтовий ніж від майстерні Gart Knives.

Військові сподіваються, що акція стане символом незламності та майбутнього України і щороку буде об’єднувати спільноту навколо збереження життя та природи.