Рада суддів України оприлюднили перелік претендентів, які подали документи для участі в конкурсі на посаду судді Конституційний Суд України за квотою з’їзду суддів. Загалом на дві вакантні посади суддів Конституційного Суду подалися 18 кандидатів. Серед них – троє представників Львівщини.

Що відомо про кандидатів

Андрій Савчак є суддею Перемишлянського районного суду Львівської області. Закінчив юридичний факультет Львівського національного університету імені Івана Франка. Він обіймає посаду судді з 3 жовтня 2012 року. Загальний стаж роботи у сфері права становить 23 роки, з них 12 років – на посаді судді. У 2024 році його чотири рази притягували до адміністративної відповідальності за перевищення швидкості руху на авто.

Ще одна кандидатка – Олеся Никон, суддя Господарського суду Львівської області. Закінчила юридичний факультет Львівського національного університету імені Івана Франка. У 2004–2005 роках працювала помічницею судді Радехівського районного суду Львівської області. Із лютого 2016 року працює суддею Господарського суду Львівської області, а у 2019 році указом президента була призначена на цю посаду безстроково. Також з 2016 року є викладачкою Національна школа суддів України.

Одна з претенденток – Наталія Дзібій-Полячок, викладачка кафедри судоустрою, прокуратури та адвокатури Львівського університету бізнесу і права. Вона займається викладацькою та науковою діяльністю у сфері права. З аналітичної системи YouControl відомо, що вона є бенефіціаром Товарної біржі «Західна-універсальна».

За результатами конкурсу з’їзд суддів має визначити двох кандидатів, які займуть вакантні посади суддів Конституційного Суду.