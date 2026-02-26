На прохання показати військово-облікові документи, чоловік розпилив перцевий газ

У четвер вранці, 26 лютого, у Львові 40-річний перехожий розпилив перцевий газ під час зупинки його групою оповіщення ТЦК для перевірки військово-облікових документів. Нападнику загрожує кримінальна відповідальність.

Як повідомили у Львівському обласному ТЦК та СП, інцидент стався близько 08:15, коли військовослужбовці групи оповіщення одного з РТЦК та СП міста Львова спільно з поліцейськими зупинилися біля двох громадян з метою перевірки військово-облікових документів.

«У відповідь на цілком законну вимогу один із громадян дістав перцевий балончик та задіяв його проти військовослужбовця та двох представників поліції. Усі троє з пошкодженнями дихальних шляхів та сльозових оболонок очей доставлені до медичного закладу», – йдеться в повідомленні.

Перехожі виявилися порушниками військового обліку. Один з них був доставлений до приміщення РТЦК та СП, пройшов військово-лікарську комісію та визнаний придатним до військової служби. 40-річного нападника затримали.

«Але хочемо зосередити увагу на іншому – у відповідь на спокійне та толерантне звернення військовослужбовця нападник відразу розпилив газ. Вочевидь, свою сміливість і силу можна було б застосувати на користь державі. Однак кожен сам обирає шлях», – додали в ТЦК.

Нападнику оголосили підозру за погрози та насильство щодо працівника правоохоронного органу (ч.2 ст.345 та ч.2 ст.350 ККУ). За це передбачене покарання – обмеження або позбавлення волі на термін від 3 до 5 років.