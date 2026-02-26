НАБУ заявило про стеження за автомобілями своїх співробітників

У четвер, 26 лютого, відбулось засідання Комітету Верховної Ради з питань антикорупційної політики. Під час якого директор Національного антикорупційного бюро Семен Кривонос повідомив, що співробітники СБУ та інших силових структур шукали в Єдиному реєстрі судових рішень ухвали за номером кримінального провадження №52025472 та прізвищами фігурантів корупційної схеми в «Енергоатомі». Йдеться про операцію НАБУ «Мідас», яку також називають «Міндічгейт».

За словами Семена Кривоноса, відколи НАБУ публічно повідомило про операцію «Мідас» – розслідування корупційної схеми в «Енергоатомі», в Єдиному реєстрі судових рішень почали фіксувати пошуки за кримінальним провадженням №52025472. Також пошуки здійснювались за окремими прізвищами фігурантів, серед яких колишній віцепремʼєр-міністр Олексій Чернишов, а також за адресами обʼєктів, що фігурують у провадженні.

«За номером кримінального провадження, а також за іншими даними: прізвищами фігурантів чи адресами, здійснювався пошук ухвал, які могли бути в межах цього кримінального провадження», – розповів Семен Кривонос.

Директор НАБУ повідомив, що пошуки у реєстрі здійснювали співробітники СБУ, Офісу генерального прокурора, центрального апарату ДБР, Національної поліції, Агентства з розшуку та менеджменту активів (АРМА) тощо. Семен Кривонос наголосив, що наразі детективи НАБУ перевіряють законність таких дій. Водночас він заявив, що не бачить законних підстав для цих пошуків.

Крім того, Семен Кривонос розповів, що бюро встановило, що у 2025 році співробітники СБУ, Бюро економічної безпеки, ДБР та Нацполіції відстежували рух автомобілів детективів НАБУ за допомогою системи відеоспостереження «Безпечне місто». Ймовірно, ця інформація була потрібна для того, щоб попередити фігурантів справи «Мідас» про перебіг розслідування. Детектив НАБУ Олександр Абакумов повідомив, що з системи, ймовірно, видалили дані про пошук, але бюро має підтвердження, що за машинами їхніх співробітників стежили саме за допомогою «Безпечного міста». Зокрема, на це вказує довідка про авто одного зі співробітників НАБУ, яку знайшли у фігуранта «Мідас» під час обшуку. Директор НАБУ наголосив, що наразі правоохоронці зʼясовують, чи могли з системи «Безпечне місто» видалити дані про пошук або скористатися нею без логування.

Також під час засідання Комітету ВР Олександр Абакумов повідомив, що співробітники СБУ радились з керівництвом Київського слідчого ізолятора щодо камери для детектива НАБУ Руслана Магамедрасулова. Цю інформацію підтвердив заступник міністра юстиції Євген Пікалов, але заявив, що не відреагував на це, бо йому «було нецікаво».

«Я ніяк не відреагував і сказав чинити по закону… Але ж я так і вчинив. Плюс, він був поміщений у камеру, яка не є найгіршою, далеко не найгіршою. Так, по фотографіях це може виглядати дуже погано, але це правда – це не найгірше. По-друге, там не було ніяких сусідів. Вони могли бути, але ми не зобов’язані садити окремо», – заявив Євген Пікалов.

Зауважимо, під час обрання запобіжного заходу фігуранту справи «Мідас» Герману Галущенко, який обіймав раніше посади міністра енергетики та міністра юстиції, прокурор САП повідомив, що за його сприяння для затриманого детектива НАБУ Руслана Магамедрасулова створили нестерпні умови у СІЗО.

Нагадаємо, 10 листопада 2025 року НАБУ повідомило про викриття корупційної схеми в «Енергоатомі». У справі фігурують українські чиновники та топпосадовці, які, за даними бюро, організували корупційну схему з отримання відкатів на підрядах, зокрема, на будівництві захисних споруд для об’єктів енергетики. Того ж дня стало відомо, що співвласник студії «Квартал 95» Тимур Міндіч, який є один з головних підозрюваних у справі, виїхав з України за кілька годин до обшуків.

Встановлено, що учасники корупційної схеми легалізували близько 100 млн доларів, отриманих злочинним шляхом. На тлі корупційного скандалу Світлана Гринчук, яка обіймала посаду міністра енергетики, та Герман Галущенко, який перебував на посаді міністра юстиції, подали у відставку, а19 листопада Верховна Рада проголосувала за їхнє звільнення.

Крім того, за даними народного депутата Федора Веніславського, у справі «Мідас» фігурує колишній голова Офісу Президента Андрій Єрмак. Зокрема, за словами нардепа, Єрмак на «плівках Міндіча» під позивним «Алі-Баба» наказує правоохоронцям чинити тиск на антикорупційні органи САП і НАБУ.