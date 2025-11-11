Гроші передавали колишньому віцепрем’єр-міністру України Олексію Чернишову

Національне антикорупційне бюро та Спеціалізована антикорупційна прокуратура задокументували, як учасники схеми розкрадання в «Енергоатомі» передавали гроші колишньому віцепрем’єр-міністру України Олексію Чернишову, якого у внутрішньому спілкуванні називали Че Гевара. Про це у вівторок, 11 листопада, повідомили на сторінці НАБУ.

НАБУ зафіксувало дзвінок, у якому керівник злочинної організації у березні узгоджував видачу коштів колишньому віцепремєру. Наступну видачу грошей члени злочинної організації обговорювали у травні.

Правоохоронці загалом зафіксували передачу 1,2 млн доларів та майже 100 тис. євро готівкою. Гроші передали безпосередньо в офісі або у медичній клініці, що належала одному з учасників злочинної організації.

Ще 500 тис. доларів передали дружині Че Гевари після того, як він сам став підозрюваним НАБУ і САП у корупційних злочинах. За даними НАБУ, вона є професоркою одного із закладів вищої освіти в Києві.

Ім’я колишнього віцепрем’єра у дописі не називають. Проте під час обрання у ВАКС запобіжного заходу ексрадникові міністра енергетики Ігорю Миронюку, прокурор назвав ім'я колишнього віцепрем'єр-міністра – міністра національної єдності Олексія Чернишова, як учасника схеми розкрадання в «Енергоатомі», уточнивши, що саме його називали Че Гевара.

Доповнено о 18:43. Згодом НАБУ повідомило про підозру Чернишову у незаконному збагаченні.

«За даними слідства, експосадовець був серед осіб, які відвідували так звану “пральню” – місце, де здійснювалася легалізація коштів, отриманих злочинним шляхом. Контролювалася “пральня” керівником злочинної організації, викритої вчора НАБУ і САП», – додають у дописі.

Зазначимо, у червні Національне антикорупційне бюро оголосило підозру Чернишову за зловживання службовим становищем та хабарництво. Він став шостим підозрюваним у масштабні корупційній схемі у будівельній сфері за участю українських топпосадовців.

У жовтні детективи НАБУ та прокурори САП відкрили щодо нього ще одне кримінальне провадження після публікації розслідування журналістів Bihus.Info про будівництво котеджного містечка під Києвом фірмою, пов’язаною з експосадовцем.

Схема розкрадання в «Енергоатомі»: що відомо

Нагадаємо, у понеділок, 10 листопада НАБУ повідомило про викриття корупційної схеми в «Енергоатомі». Операція отримала назву «Мідас». За даними детективів, українські чиновники та топпосадовці організували корупційну схему з отримання відкатів на підрядах. Йдеться, зокрема, й про будівництво об’єктів для захисту української енергетики від російських атак.

Того ж дня «Українська правда» з посиланням на власні джерела повідомила, що співвласник студії «Квартал 95» Тимур Міндіч, який є один з головних фігурантів справи, виїхав з України за кілька годин до обшуків.

Встановлено, що фігуранти злочинної групи легалізували близько 100 млн доларів, отриманих злочинним шляхом. Для цього вони використовували приміщення родини екснардепа, а нині сенатора в Росії Андрія Деркача.

11 листопада Мін’юст підтвердив, що правоохоронці в межах кримінального провадження здійснили обшук в ексміністра енергетики та чинного міністра юстиції Германа Галущенка. Водночас НАБУ заявило про оголошення підозр сімом учасникам корупційної схеми в АТ «НАЕК «Енергоатом», п’ятьох з яких вже затримали. Водночас Герман Галущенко підозру не отримав.

Національне антикорупційне бюро під час операції «Мідас» встановило, що злочинною організацією керував чоловік на прізвисько «Карлсон».