Слідчі вважають Германа Галущенка одним із фігуратів справи про корупцію в «Енергоатомі»

У вівторок, 11 листопада, у пресслужбі міністерства юстиції України підтвердили інформацію про обшуки у колишнього міністра енергетики та чинного очільника Мін’юсту Германа Галущенка у справі про корупцію в «Енергоатомі». Там заявили про дотримання принципу «нульової толерантності до корупції» та наголосили, що фігуранти мають бути притягнені до відповідальності, якщо їх визнають винними.

Заява Мін’юсту з’явилася після повідомлень НАБУ про початок операції «Мідас» із викриття масштабної корупційної схеми а «Енергоатомі», де, за даними нардепа Ярослава Железняка, фігурує Герман Галущенко. На записах розмов, як стверджує депутат, Галущенко фігурує під псевдо «Професор».

«Міністерство юстиції України підтверджує, що за участі Міністра юстиції Германа Галущенка були проведені слідчі дії у межах кримінального провадження. Міністр надає повне сприяння правоохоронним органам для забезпечення всебічного, об’єктивного та неупередженого розслідування», – повідомили у пресслужбі Мін’юсту.

У міністерстві наголосили, що «послідовно дотримуються принципу нульової толерантності» до корупції. Там наголосили, що в разі встановлення вини особи, які фігурують в розслідуванні, мають бути притягнути до відповідальності.

«З огляду на необхідність дотримання таємниці досудового розслідування, Міністр утримується від публічних коментарів до завершення відповідних процесуальних дій», – написали у пресслужбі Мін’юсту.

Нагадаємо, 10 листопада НАБУ оголосило про спецоперацію «Мідас» з викриття корупційної схеми на підрядах «Енергоатому». За даними слідства, низка чинних та колишніх чиновників, бізнесмен та низка інших посадовців налагодили відкати на підрядах, зокрема й тих, що стосувалися захисту енергетики України від російських ударів.

Серед фігурантів, за словами Ярослава Железняка – Гарман Галущенко («Професор») та співвласник студії «Квартал 95» Тімур Міндіч («Карлсон»). За даними «Української правди», Міндіч покинув територію України за кілька годин перед обшуками НАБУ.

Слідчі повідомили, що завдяки схемі відкатів фігуранти відмили 100 млн доларів. Готівку вони розподіляли в офісі колишнього нардепа та державного зрадника, який наразі обіймає посаду сенатора в Росії, Андрія Деркача.

На розслідування НАБУ відреагувала соратниця Галущенка, міністерка енергетики Світлана Гринчук – вона заявила, що Міненерго буде реагувати на цей випадок відповідно до результатів розслідування. На викриття посадовців також відреагував президент України Володимир Зеленський – він наголосив на невідворотності покарання та заявив, що кожен фігурант має отримати вироки.