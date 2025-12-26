Тролейбуси PTS T123 обладнані автономним ходом

У Чернівецькому тролейбусному управлінні закупили три нові тролейбуси за понад 55 млн грн. Вони – низькопідлогові та мають кондиціонери. Їх випускатимуть на різні маршрути, де у цьому є потреба. Про це у коментарі «Суспільному» розповів заступник міського голови Ігор Крохмаль.

За його словами, ситуація з тролейбусами у Чернівцях є критичною, бо більшості з них – по 26-36 років, а є й такі, які використовують понад 45 років.

«Це старі «Шкоди», які вже відпрацювали свій ресурс. З 74 тролейбусів, які є у нас на балансі, шість – уже списали в грудні, ще п’ять – готуємо до списання», – розповів Крохмаль.

Через це у місті скоротили кількість тролейбусів на маршрутах. Наразі курсують до 46 тролейбусів, тоді як для належного дотримання графіків потрібно 60.

Як пише Alltransua, Чернівці отримають три нові тролейбуси PTS T123. 19 грудня було підписано договір з ТзОВ «Політехносервіс», яке стало єдиним учасником закупівлі. Загальна сума – 55,3 млн грн, що становить 18,4 млн за одиницю. Тролейбуси будуть обладнані аварійним автономним ходом.



Закупівлю провели у стислі терміни – від оприлюднення даних тендеру до укладання договору минув неповний місяць, а кінцевий термін постачання тролейбусів визначений до 20 грудня поточного року.

«Політехносервіс» – українська компанія з міста Бровари, відома під брендом PTS. Вона спеціалізується на виробництві електронного та електричного обладнання для тролейбусів. Для транспорту компанія використовує турецькі кузови Akia Ultra TB12.