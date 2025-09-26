Тролейбуси мають закупити в термін до двох років

У Чернівцях замість нової тролейбусної лінії, яку мали побудувати до Калинівського ринку, закуплять додаткові тролейбуси. Загалом мають придбати близько 50 економічних та енергоефективних тролейбусів. Відповідне рішення прийняли під час засідання виконавчого комітету Чернівецької міської ради. Загальна вартість проєкту – 15,6 млн євро, з яких понад 13 млн євро надає Європейський інвестиційний банк. Частина з цих грошей мала б піти на побудову нової лінії, однак фінансування вирішили переспрямувати.

У 2022 році Чернівці взяли участь у проєкті «Міський громадський транспорт України ІІ», який втілюють за угодою між Україною та Європейським інвестиційним банком. Окрім Чернівців, ця угода поширюється на 17 міст. У межах проєкту місто мало закупити 50 нових тролейбусів та побудувати нову тролейбусну лінію до Калинівського ринку. Однак в місті наразі відмовилися від будівництва лінії протяжністю 6,4 кілометра.

У міській раді в коментарі «Суспільне.Чернівці» зазначили, що з часу розробки проєктної документації вартість робіт з побудови нової лінії зросла майже удвічі. «Європейський інвестиційний банк не погоджувався платити більшу суму. Водночас гроші планують спрямувати на купівлю додаткових тролейбусів», – розповів заступник міського голови Чернівців Ігор Крохмаль.

За проєктною документацією вартість будівництва становила орієнтовно 1,5 мільйона євро. На погодження від Європейського інвестиційного банку чекали близько півтора року. Щоб гроші, які мали виділити на тролейбусну лінію, не повернулися назад, у міській раді запропонували внести зміни і спрямувати кошти на закупівлю додаткових тролейбусів. Ці зміни кредитор вже погодив.

Щодо будівництва тролейбусної лінії, то в міській раді зазначили, що планують шукати інші кредитні програми. «Це дуже дороговартісний проєкт. Якщо це треба платити з бюджету 1,5 млн євро, а це, умовно, 60 мільйонів гривень, то сьогодні у нас є більше інших пріоритетів. Якщо це гарний пільговий кредит, то, звісно, що можемо розглядати такий проєкт. Ми не відмовляємося категорично від нової лінії, але будемо шукати інші програми й інше фінансування», – зазначив Ігор Крохмаль.

За даними з проєкту рішення та додатку до нього, загалом сума кредиту на закупівлю 50 нових тролейбусів від Європейського інвестиційного банку складає 13 млн євро. Ще до 2,6 млн євро має надати Чернівецька міська рада з міського бюджету на умовах співфінансування. Повертати кредит від ЄІБ місто буде коштом грошей комунального підприємства «Чернівецьке тролейбусне управління». Термін реалізації проєкту – 2 роки. Загалом мережа громадського транспорту в Чернівцях складається з 10 тролейбусних лінії та 35 автобусних маршрутів.