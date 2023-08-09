Гроші для закуплів тролейбусів надає в кредит Європейський інвестиційний банк

Комунальне підприємство Чернівецької міської ради оголосило великий тендер на закупівлю 50 нових тролейбусів. Транспорт придбають за кредитні кошти від Європейського інвестиційного банку. Попередньо, навесні в міській раді Чернівців оголошували, що витратять 11,5 млн євро на тролейбуси, ще за 1,6 млн євро побудують нову тролейбусну лінію у місті.

Тендер на закупівлю 50 нових тролейбусів розділений на три лоти, повідомило Alltansua в середу, 9 серпня. Згідно з інформацією офіційного оголошення на сайті Європейського Союзу, за перший лотом передбачено купити 35 нових тролейбусів довжиною 12 метрів з автономним ходом до 1 км. Перша партія має бути доставлена не пізніше ніж за 8 місяців з дати отримання авансового платежу, а загалом постачання має закінчитись протягом 20 місяців з дати отримання авансового платежу.

Другий лот передбачає закупівлю 5 нових тролейбусів довжиною 12 метрів з автономним ходом від 25 до 30 км. А третій лот – 10 нових зчленованих тролейбусів з двома тяговими двигунами та автономним ходом до 1 км. Перша партія має бути доставлена не пізніше ніж за 8 місяців з дати отримання авансового платежу, а загалом постачання має закінчитись протягом 16 місяців з дати отримання авансового платежу.

«Документи від учасників приймаються до 21 вересня 2023 року. Після того розпочнеться оцінка пропозицій. За тендером передбачається постачання нових низькопідлогових тролейбусів, включаючи основні, швидкозношувані та витратні запасні частини, обладнання та інструменти для технічного обслуговування та ремонту, супутні послуги», – йдеться в тендерному оголошення від 8 серпня.

Навесні 2023 року Суспільне повідомляло, що Чернівецька міська рада планує використати кошти Європейського інвестиційного банку на придбання нових тролейбусів та будівництво нової тролейбусної лінії в місті.

Загальна вартість проекту — до 16,3 мільйона євро. На купівлю тролейбусів витратять приблизно 11,5 мільйона євро, на побудову тролейбусної лінії — приблизно 1,6 мільйона, повідомив заступник міського голови Чернівців Євгеній Маховіков. Нову тролейбусну лінію планують побудувати вулицею Старожучківський шлях до Калинівського ринку та запустити новий маршрут.

Наразі на балансі КП «Чернівецьке тролейбусне управління» перебуває 93 пасажирських тролейбуси, з яких 22 були отримані вживаними.