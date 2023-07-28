Вартість реалізацію проекту приблизно у 35 млн гривень

На Львівщині триває впровадження безготівкової оплати проїзду на міжміських та приміських автобусах. Перші 100 маршруток вже обладнали спеціальними валідаторами. У пʼятницю, 28 липня, представники Львівській ОВА та інвестори розповіли про процес реалізації е-квитка в області.

Львівщина першою в Україні впроваджує електронний квиток на міжміських та приміських маршрутах. Валідатори вже встановили в автобусах, що курсують у напрямку Рави-Руської. Зараз системи обладнують в маршрутках, що їздять до Самбора, Турки. З наступного тижня валідатори планують встановлювати в автобусах, що курсують Львівським районом.

У Львівській ОВА цей процес називають нелегким, адже на автобусах, які їздять областю, немає єдиного фіксовано тарифу за проїзд. Вартість поїздки залежить від кінцевого пункту призначення.

«До прикладу, автобус Львів-Турка має приблизно 20-30 зупинок, відповідно 20-30 тарифів. І ці всі тарифи потрібно прорахувати. Підготовка цього процесу займає час. Ми встановили обладнання на перших 100 автобусах. Це велике зрушення. І найближчим часом, протягом двох місяців, на всіх автобусах Львівської області будуть встановлені валідатори», – розповів заступник начальника Львівської ОВА Юрій Бучко.

Відтак оплачувати за проїзд пасажири зможуть за допомогою банківської картки, телефона, напочатку можна буде придбати квиток і у водія. Також квитки продаватимуть в касах. Працюватиме і спеціальний додаток.

«Каси будуть працювати, квиток, придбаний в касі, буде синхронізованим з системою, яка працює на автобусах. На перехідному періоді ми не будемо забирати готівку, тож можна буде сплачувати готівкою. Зараз не скажу зараз скільки часу це буде тривати. Це буде залежати від пасажирів, наскільки швидко вони адаптуються до електронної оплати», – додав Юрій Бучко.

Перехід на електронну оплату проїзду дозволить ввести цифровий облік кількості пасажирів, щоб в майбутньому допоможе покращувати умови транспортних перевезень.

«Можна буде розуміти кількість пільговиків, кількість перевезених людей на тому чи іншому маршруті. У кожної транспортної компанії буде створений кабінет водія, де можна буде подивитися скільки за той чи інший рейс перевезено людей, скільки пасажирів скористалися готівкою, скільки оплатили карткою, це все буде налаштовано. Будемо мати чіткий облік наших пасажирів в області», – зазначив Юрій Бучко.

Реалізацією електронного квитка на Львівщині займається інвестор – компанія «Смарт-Тикет Технолоджи». Інвестор за власні кошти закупив валідатори і встановлює їх. Також компанія займатиметься обслуговуванням пристроїв. Вартість реалізацію проекту приблизно 35 млн гривень.

На маршрутах, де вже тестують електронну оплату проїзду, зокрема, на автобусах Рава-Руського напрямку, пасажири оплачують за проїзд за запрограмованим тарифом.

«Найближчим часом ми плануємо запровадити систему TapIn & TapOut. Відтак при вході пасажиру потрібно буде завалідуватися, також повторити цю процедуту треба буде і при виході. Тоді система прораховуватиме відстань, яку проїхав пасажир, і стягуватиме відповідну суму», – розповів представник компанії «Смарт-Тикет Технолоджи» Олексій Шуліка.

Важливо, що валідатори працюватимуть навіть без покриття 3G та 4G. Тож відсутність інтернету не перешкоджатиме оплаті за проїзд.

«Ми все подумали і валідатори працюють без сигналу. Вони мають прошивку і певні бази в собі вшиті, вони розпізнають картки, а коли вже зʼявляється сигнал, вони синхронізуються», – пояснив заступник начальника ЛОВА з питань цифрового розвитку, цифрових трансформацій і цифровізації Олександр Кулепін.

У Львівській ОВА зазначають, що автоматизована система оплати проїзду охоплює багато спектрів. До прикладу, працюватиме спеціальний застосунок, який показуватиме придбаний квиток. Також система розділятиме платежі між перевізниками. Власники автобусів зможуть бачити трафік на маршруті, скільки пасажирів купили квитки і яким способом. Що стосується пільговиків, то питання їхнього перевезення вирішуватимуть із громадою.

«Більшість пенсіонерів вже мають банківські картки і ми дозволимо використовувати саме банківську картку для ідентифікації пільговика, щоб люди зайві картки з собою не носили», – зазначив Олександр Кулепін.

Окрім того, в автобусах Львівщини хочуть запровадити і GPS-навігацію.

«Хочемо зробити так, щоб на Google Maps показувало, де транспортні засоби обласного приміського чи міжміського сполучення перебувають, як швидко вони доїдуть до людини. Це та технологія, яка вже є за кордоном», – додав Олександр Кулепін.



Загалом Львівщиною курсує понад 1000 автобусів, їх всіх обладнають валідаторами. Попередньо запровадити електронну оплату проїду в області планували до кінця червня, однак довелося враховувати і корегувати побажання перевізників. Відтак запустити е-квиток на всіх міжміських та приміських маршрутах Львівщини планують вже напочатку жовтня 2023 року.