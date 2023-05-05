В автобусах Рава-Руського напрямку валідатори вже випробовують, наступними будуть автобуси Самбірського і Перемишлянського напрямку

До кінця червня у всіх приміських та міжміських автобусах Львівщини запрацює система безготівкової оплати за проїзд. Зараз тестують перші 26 валідаторів в автобусах Рава-Руського напрямку. Незабаром обладнання запрацює ще в 7 автотранспортних підприємствах області – в Перемишлянському та Самбірському районах, для цього там встановлять 299 валідаторів. Про це 5 травня повідомило управління транспорту та зв’язку Львівської ОВА.

Тестові валідатори для безготівкового розрахунку за проїзд поки що встановили в автобусах ПП «Автосвіт» Рава-Руського напрямку.

«Водій поки залучений у процес валідації – визначає відстань на пристрої, яку планує проїхати пасажир. У перспективі процес оплати відбуватиметься по-іншому, відстань визначатиме сам пасажир. Станом на зараз щоденно в кожному транспортному засобі валідується від 3 до 10 людей. Це дозволяє випробовувати пристрої, щоб розуміти, чи якісно вони працюють і наскільки добре відображають інформацію в системі», – пояснив начальник управління транспорту і зв’язку Львівської ОВА Степан Рудницький.

Технічним забезпеченням проекту займається інвестор – ТОВ «Smart Ticket Technology». Під час пілотного етапу він перевіряє систему, обладнання та взаємодію всіх складових. Якщо виникають технічні проблеми – їх вирішують. Паралельно доопрацьовують та доналаштовують мобільний додаток для комфортного користування.

«Під час вибору обладнання ми насамперед спирались на захищеність його бази даних, способи передачі та зчитування інформації, швидкість системи і можливості візуального відображення даних на екрані валідатора. За потреби компанія може встановити новішу систему від того самого виробника», – зазначив менеджер з технічної підтримки «Smart Ticket Technology» Антон Вішталюк.

Також компанія створила мобільний додаток на базі двох операційних систем – Android та iOC. У ньому користувач вже на поточному етапі впровадження може переглянути інформацію про заплановану поїздку – маршрут, час та місце оплати тощо. Його постійно вдосконалюють, надалі там з’являтимуться додаткові функції.

До кінця червня валідатори мають встановити у всіх приміських та міжміських автобусах Львівщини. Загалом в області їх є 1050, з них 700 – основні, приблизно 300 – підмінні або резервні транспортні засоби.

«Починаючи з липня і до кінця року разом з громадами ми будемо напрацьовувати систему проїзду для пільгових категорій населення, адже в цей період діятиме перехідний етап – можна буде оплачувати як картою, так і готівкою. Пільговики наразі будуть проїжджати на підставі тих посвідчень, які діють зараз. Але надалі будемо працювати з кожною громадою, вона буде замовляти в інвестора певну кількість пільгових карток, щоб люди ними користувались», – додав Степан Рудницький.

Кожен валідатор матиме прив’язку до маршруту та відповідну тарифну сітку, оскільки в області діють різні тарифи на проїзд. До слова, Львівщина першою в Україні запроваджує електронний квиток у приміських та міжміських автобусних маршрутах.