Валідатори встановлять на всіх маршрутах, що курсують між містами в межах області

Львівщина першою в Україні запровадить е-квиток на приміських та міжміських автобусних маршрутах. Про це у понеділок, 21 листопада, повідомив голова Львівської обласної військової адміністрації Максим Козицький.

За словами очільника області, е-квиток застосують для маршрутів, що курсують в межах області. Реалізація проекту займе орієнтовно півроку.

«Сьогодні відбулося заключне засідання конкурсної комісії з відбору інвестора (оператора) для впровадження автоматизованої системи обліку оплати проїзду у приміських та міжміських автобусних маршрутах загального користування Львівської області незалежно від форми власності. Конкурсна комісія визначила переможцем компанію ТОВ "Смарт-Тикет Технолоджи"», – повідомив Максим Козицький.

Інвестор за власні кошти закупить валідатори і встановить їх в автобусах, які обслуговують приміські та міжміські маршрути Львівщини. Квитки за проїзд можна буде купувати через мобільний додаток.

Е-квиток чітко облікуватиме пільговиків та дозволить зробити обіг коштів у громадському транспорті Львівщини максимально прозорим, запевняє голова ЛОВА.

Нагадаємо, конкурс на відбір інвестора для впровадження е-квитка оголосили у серпні 2022 року. Впродовж місяця на нього подалося п’ять компаній: «МД Софт», «Гіс-Сервіс», «Ізі софт», «Центральний маршрутизатор» та «Смарт-Тикет Технолоджи».

За аналітичною програмою YouControl, ТОВ «Смарт-Тикет Технолоджи» – київська компанія, власниками якої зазначені Павло Романішин та Євгенія Колодич.