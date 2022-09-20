Львівська ОВА розпочала відбір інвесторів на впровадження електронного квитка у міжміських та приміських маршрутках. На участь у конкурсі подали документи п’ять компаній.

Як повідомили у прес-службі Львівської ОВА, у вівторок, 20 вересня, конкурсна комісія розглянула документи п’яти компаній, які зголосилися впроваджувати електронний квиток у обласних маршрутках. Це, зокрема, ТОВ «МД Софт», ТОВ «Смарт-Тікет Технолоджи, ТОВ «Гіс-Сервіс», ТзОВ «Ізі софт» та ТзОВ «Центральний маршрутизатор». Згодом документи цих компаній має розглянути Міністерство юстиції та Державна податкова служба.

«Ми хочемо створити зручний сервіс для усіх жителів та гостей Львівщини. Робимо це вперше в Україні на рівні області. Це стане хорошим прикладом для інших областей та органів місцевого самоврядування», – повідомив під час засідання комісії заступник керівника Львівської ОВА з питань цифровізації Олександр Кулепін.

Система е-квитка на Львівщині передбачатиме різні способи оплати проїзду – готівкову та безготівкову. Інвестор має забезпечити щонайменше 50 точок продажу електронних квитків та встановити відповідні валідатори в автобусах.

Конкурс на визначення інвестора, що впроваджуватиме електронний квиток у міжміських та приміських маршрутках оголошували кілька разів, востаннє – на початку серпня.