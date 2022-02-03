Електронну систему оплати проїзду в обласних маршрутках планують запровадити до кінця 2022 року

У четвер, 3 лютого, управління транспорту та зв'язку Львівської ОДА оголосило конкурс на пошук інвестора для запуску електронного квитка у приміських та міжміських маршрутках. 10 березня планують визначити компанію-переможця, яка до кінця року має впровадити нову систему оплати проїзду. Приблизна сума інвестицій – 2,5 млн євро.

У ЛОДА повідомили, що кінцевий термін подачі заявок на конкурс 4️ березня, переможця визначать 10 березня.

Конкурс з пошуку інвестора для запровадження е-квитка на Львівщині планували оголосити ще в червні минулого року. Однак, як розповів ZAXID.NET заступник голови ЛОДА Юрій Бучко, процес дещо затягнувся через отримання необхідних погоджень з боку Державної регуляторної служби та Міністерства юстиції.

Зі слів Юрія Бучка, система е-квитка на Львівщині передбачатиме різні способи оплати проїзду – готівкову та безготівкову. Попередньо взяти участь у конкурсі зацікавлені п’ять компаній, їх назви в ЛОДА не розголошують.

«Наше завдання сформоване так, що можна буде купити проїзну картку, напевно, перевізник даватиме знижки на місячний проїзд. Можна буде розрахуватися звичайною зарплатною карткою, телефоном. Окрім того, валідатори будуть працювати з соціальною карткою пільговиків», – каже заступник голови ЛОДА.

З його слів, встановлення валідаторів в автобусах займе щонайменше півроку і повністю нова система мала би запрацювати до кінця цього року. «У нас понад тисяча автобусів. Потрібно їх облаштувати – на це потрібен час», – пояснив Юрій Бучко.

Заступник голови ЛОДА зазначив, що перевізники погоджуються на запровадження нової системи оплати проїзду, адже це допоможе вирішити суперечки щодо перевезення пільговиків та компенсацій з бюджетів громад за пільгові перевезення.

У ЛОДА оприлюднили такі вимоги до інвестора запровадження е-квитка:

Наявність належної матеріально-технічної бази (центральний офіс).

Можливість розрахунку готівкою.

Для безготівкової форми повинні бути доступні різні способи оплати: електронний квиток, банківські картки з транспортним додатком, соціальні картки.

Приблизна сума інвестицій для встановлення обладнання в транспорті – близько 2,5 млн євро.

Інвестор повинен забезпечити роботу мінімум 50 точок продажу електронних квитків у розрахунку одна точка продажу в межах кінцевих станцій (автостанцій) у населених пунктах з населенням більше 5 тис. осіб.

Створити можливість на фіксовану разову поїздку, проїзний на певну кількість поїздок з обмеженням часу дії та проїзний на певний час без обмеження кількості поїздок.

Оплата проїзду має відбуватись через транспортні валідатори, які мають бути розміщені в салоні транспортних засобів.

Раніше компанія EasyPay заявляла про готовність вкласти кошти у розробку системи електронного квитка в громадському транспорті Львівської області. У січні цього року система електронної оплати проїзду почала діяти в тестовому режимі у Львові.