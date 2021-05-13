В обласних маршрутках планують запровадити електронний квиток

Українська компанія EasyPay готова вкласти фінансовий ресурс у розробку системи електронного квитка в громадському транспорті Львівської області. Наразі суму інвестицій не називають, оскільки ще з'ясовують технічні дані щодо втілення проекту.

У четвер, 13 травня, представники компанії обговорили можливість залучення коштів у впровадження електронного квитка в обласних маршрутах під час зустрічі з головою ЛОДА Максимом Козицьким.

«Ми маємо намір власним коштом встановити валідатори у громадському транспорті, облаштувати пункти продажу видачі й поповнення електронних карток, а також встановити термінали самообслуговування. Це дозволить перевізникам проводити облік пільгових перевезень і отримувати компенсацію від органів місцевого самоврядування. Для нас – це можливість інвестувати у довготривалий проект і отримувати певний відсоток», – розповів під час зустрічі представник компанії Павло Ярошенко.

Суму інвестицій і відсоток, який отримуватиме компанія, поки не називають, пояснюючи, що наразі вивчають технічні дані.

Представник компанії зазначив, що з впровадженням е-квитка пасажири також зможуть купувати разові квитки за готівку.

У свою чергу голова ЛОДА Максим Козицький зазначив, документи щодо запровадження автоматизованої системи обліку оплати проїзду в маршрутках Львівщини перебувають на погодженні у Державній регуляторній службі України. Як тільки ЛОДА отримає погодження, планує оголосити конкурс із пошуку інвестора, у якому, зокрема, зможе взяти участь компанія EasyPay.

EasyPay – один з найпопулярніших платіжних сервісів України. Система прийому платежів працює на ринку України з 2007 року. На сьогодні EasyPay дозволяє клієнтам сплачувати понад 2300 послуг. Її засновник Олексій Авраменко, перший інвестор – Володимир Авраменко, власник корпорації АВК.

Нагадаємо, електронний квиток у громадському транспорті Львова буде впроваджувати чесько-український консорціум компаній Mikroelektronika spol s r.o. та SoftServe, оператором е-квитка буде ЛКП «Львівавтодор». Наразі в міському транспорті вже встановили тестові валідатори.

Раніше ЛОДА повідомляла, що в червні цього року має намір оголосити конкурс для інвесторів, а повноцінний запуск автоматизованої системи оплати проїзду на обласних автобусних маршрутах планується у 2022 році. Водночас з обласного бюджету Львівщини вже виділили 6 млн грн на впровадження електронної соціальної картки мешканця Львівщини, яку видаватимуть пільговикам.