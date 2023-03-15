Перші валідатори встановлюють на маршрутках Рава-Руського напрямку

На Львівщині розпочався практичний етап впровадження e-квитка. У приміських і міжміських автобусах, що обслуговують область, почали встановлювати валідатори. Про це 15 березня повідомив голова Львівської обласної військової адмністрації Максим Козицький.

За його словами, перші 26 пристроїв для безготівкового розрахунку встановлюють в автобусах Рава-Руського напрямку. Кожен валідатор матиме прив’язку до маршруту та відповідну тарифну сітку, оскільки в області діють різні тарифи на проїзд.

«Коли усі 26 пристроїв встановлять, розпочнеться пілотний етап проекту. В його межах перевірять обладнання й систему, проведуть тестові платежі. Несправності та зауваження, які можуть виникнути у тестовий період, оперативно виправлятимуть», – зазначив Максим Козицький.

Нагадаємо, Львівщина першою в Україні запроваджує електронний квиток у приміських та міжміських автобусних маршрутах, які курсують в межах області. Безготівковий розрахунок в автобусах має запрацювати цього літа. Інвестор – «Smart Ticket Technology».

Як інформував ZAXID.NET, у листопаді 2022 року Львівська ОВА обрала інвестора для впровадження автоматизованої системи обліку оплати проїзду у приміських та міжміських автобусних маршрутах. Компанія ТОВ «Смарт-Тикет Технолоджи» зобов’язалася купити і встановити валідатори для 1050 автобусів, вартість одного валідатора – 700-800 євро. Свою роботу інвестор оцінив у приблизно 30 млн гривень. Згодом журналісти з’ясували, що компанія пов’язана з росіянами і використовує російське програмне забезпечення та обладнання. Однак інвестор та ЛОДА дали прес-конференцію, на якій запевнили, що «Смарт-Тикет Технолоджи» є виключно українською компанією, яку створили в Україні у 2020 році.