Пов'язана з росіянами компанія встановлюватиме валідатори у приміських та міжміських маршрутках

Компанія «Смарт-Тикет Технолоджи», яку Львівська ОВА визначили переможцем конкурсу для впровадження е-квитка на приміські та міжміські обласні маршрути, використовує російське програмне забезпечення та обладнання, а одним із її співвласників є сомельє з Києва. Про це йдеться у розслідуванні журналістів «Наші гроші. Львів».

Начальник управління транспорту та зв’язку Львівської ОВА Степан Рудницький запевнив журналістів, що конкурсна комісія при відборі переможця вивчала зв’язки компанії – нічого підозрілого не виявили. Однак журналістам вдалося з’ясувати і про сумнівних власників компанії, і про її зв’язки з Росією.

За даними YouControl, «Смарт-Тикет Технолоджи» працює з 2020 року, а його першим засновником був фонд «Інтерстеллар». У кінці 2021 року до числа власників додалися Євгенія Колодич з Києва і Павло Романішин з Маріуполя.

Єввгенія Колодич має зв’язки з будівельним бізнесом, зокрема, з фірмами, пов’язаними зі скандальним екс-нардепом Максимом Микитасем. Цього екс-нардепа підозрюють у пропозиції 22 млн євро хабара міському голові Дніпра Борисові Філатову за укладання позаконкурсного контракту на будівництво метро в місті.

Найцікавішим виявився фонд «Інтерстеллар» та його 31-річний бенефіціар з Києва Олег Козловський, який є власником і співвласником ще кількох десятків компаній – будівельних, енергетичних, фінансових та консалтингових (в переліку знайшлася і спільна з росіянкою фірма).

Насправді Олег Козловський, схоже, не є реальним бізнесменом, адже навчався на техніка-технолога ресторанного бізнесу, працював офіціантом, барменом і поваром. Про це написано в його резюме за 2012 рік на сайті Work.ua. Зараз він працює у ресторані «Whisky Corner», де проводить дегустації віскі.

Крім сумнівних співвласників компанії, виявилися цікаві деталі щодо використання російського обладнання. Компанія використовує мобільний застосунок SmartTicketCity. Саме в цьому додатку користувачі матимуть змогу купувати електронні квитки, щоб користуватись приміськими та міжміськими автобусами.

Розробником цього застосунку вказано BPC Billet, постачальником – SmartVista AG, власником авторських прав – O-City. Всі ці назви ведуть до відомих російських компаній, поєднаних абревіатурою BPC (БПЦ). В Росії є низка компаній, назви яких починаються з абревіатури БПЦ (BPC). Ці компанії пов’язані між собою спільною адресою у Москві та прізвищами топ-менеджерів та засновників.

Окрім того, компанія використовує обладнання, яке встановлюють у транспорті, торгової марки «Vendotek». Такою торговою маркою в ЄС володіє чеська компанія Vendotek s.r.o., яка через Terminal Technologies s.r.o. належить Ніколаю Колотільщикову (Прага) та Ігорю Сухоставскому (Москва).

Окрім цього, журналісти знайшли візуально ідентичну торгову марку «V vendotek» (діє в низці країн як Великобританія, Італія, Франція та інші), яка належить російській компанії «Мультіпас», де співвласником є той же росіянин Ігорь Сухоставскій. Саме він керує і російською компанією «Термінальні технології», яка пропонує валідатори під назвою «Vendotek» для транспорту.