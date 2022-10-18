Максима Микитася зловили на спробі дати хабар

Екс-нардепа і забудовника Максима Микитася затримали після спроби дати багатомільйонний хабар міському голові Дніпра Борису Філатову. Про це 18 жовтня повідомила прес-служба НАБУ.

Слідство повідомляє, що колишній народний депутат України Максим Микитась запропонував міському голові Дніпра Борису Філатову хабар за укладення з підконтрольними йому компаніями контракту з будівництва метрополітену в Дніпрі поза конкурсом.

Кошти обіцяв надавати частинами впродовж дії проекту – до 2027 року. «Лояльність» мера екс-нардеп оцінив у 10% від вартості проекту (220 млн євро), що становить відповідно 22 млн євро.

Фінансування за проектом здійснюється коштом кредиту Європейського банку реконструкції і розвитку.

Хто такий Максим Микитась

Екс-президента компанії «Укрбуд Девелопмент» Максима Микитася підозрюють у заволодінні майном Нацгвардії на суму понад 81 млн грн.

Все почалося у 2000-х роках, коли Головне управління внутрішніх військ МВС, пізніше реорганізоване в Нацгвардію, та компанія-забудовник «Укрбуд Девелопмент» уклали угоду, за якою на території колишньої військової частини мали збудувати житловий комплекс.

В обмін на земельну ділянку площею близько 1 га в центрі Києва Нацгвардія мала отримати у житловому комплексі 50 квартир та 30 паркомісць.

Однак у 2016-2017 роках сторони уклали додаткові угоди, за якими Нацгвардія відмовилась від цих квартир та паркомісць на Печерську в обмін на 65 квартир у будинку, який той же «Укрбуд Девелопмент» зводив на околиці Києва, біля станції метро «Червоний хутір».

1 грудня НАБУ повідомила про підозри екс-нардепу Максиму Микитасю, який підозрюється у наданні хабаря за недостовірний письмовий висновок судового експерту у цій же справі. 2 грудня стало відомо, що він відшкодував державі 50 млн грн. Також Микитася підозрюють у відмиванні 200 млн грн. Правоохоронці підозрюють, що Микитась з метою ухилення від сплати податків та легалізації доходів в розмірі понад 200 млн грн, отриманих незаконним шляхом, здійснив підробку документів, а саме договору купівлі-продажу цінних паперів та корпоративних прав. Громадяни, які придбали активи у Микитася, померли у 2015 і 2016 роках.

Микитася затримали. Наразі вирішується питання про повідомлення про підозру. Попередня правова кваліфікація правопорушення – ч. 4 ст. 369 ККУ. Розслідування цих фактів НАБУ розпочало за заявою міського голови Дніпра.

Екснардеп є також є обвинуваченим в іншій справі, розслідуваній НАБУ і САП, за фактом заволодіння 81 млн грн коштів Нацгвардії. Справа наразі слухається у суді.