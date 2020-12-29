Максиму Микитасю оголосили нову підозру

Колишньому народному депутату, екс-власнику компанії «Укрбуд» і фігуранту справи про розкрадання майна Нацгвардії Максиму Микитасю повідомлено про підозру в замовленні викрадення людини в Києві.

Про це повідомляє «Інтерфакс-Україна» з посиланням на власні джерела в правоохоронних органах.

«Сьогодні у Микитася відбувалися слідчі дії, йому повідомлено про підозру в замовленні викрадення юриста столичної компанії», – сказав співрозмовник агентства, додавши, що екс-власника «Укрбуду» не затримували.

В МВС підтвердили лише, що «власникові відомої будівельної компанії повідомлено про підозру у замовленні викрадення столичного юриста та вимагання».

«8 грудня у Києві четверо осіб викрали юриста компанії, яка надавала юридичні послуги підозрюваному. За кілька годин поліцейські затримали виконавців, а згодом встановили і замовника злочин. Ним виявися власник відомої будівельної компанії, а організатором – лідер злочинного угруповання, який наразі знаходиться під вартою за скоєння вбивства», – повідомляє МВС.

Хто такий Максим Микитась

Екс-президента компанії «Укрбуд Девелопмент» Максима Микитася підозрюють у заволодінні майном Нацгвардії на суму понад 81 млн грн.

Все почалося у 2000-х роках, коли Головне управління внутрішніх військ МВС, пізніше реорганізоване в Нацгвардію, та компанія-забудовник «Укрбуд Девелопмент» уклали угоду, за якою на території колишньої військової частини мали збудувати житловий комплекс.

В обмін на земельну ділянку площею близько 1 га в центрі Києва Нацгвардія мала отримати у житловому комплексі 50 квартир та 30 паркомісць.

Однак у 2016-2017 роках сторони уклали додаткові угоди, за якими Нацгвардія відмовилась від цих квартир та паркомісць на Печерську в обмін на 65 квартир у будинку, який той же «Укрбуд Девелопмент» зводив на околиці Києва, біля станції метро «Червоний хутір».