Вищий антикорупційний суд взяв під варту заступника директора Державного науково-дослідного експертно-криміналістичного центру МВС, який фігурує у справі про розкрадання майна Нацгвардії, із альтернативою внесення 1 млн грн застави. Про це 2 грудня повідомила прес-служба САП.

Як уточнює громадська органазація «Центр протидії корупції», йдеться про Костянтина Дубоноса, який отримав від екс-нардепа Максима Микитася хабар у вигляді паркомісця за 250 тисяч грн. Натомість посадовець на папері зменшив суму збитків від справи з 81 млн до 7 млн грн. Зазначимо, що напередодні, 1 грудня, НАБУ повідомила їм про підозри.

Нагадаємо, що колишнього народного депутата України, президента компанії «Укрбуд Девелопмент» Максима Микитася підозрюють у заволодінні майном Нацгвардії на суму понад 81 млн грн. Все почалося у 2000-х роках, коли Головне управління внутрішніх військ МВС, пізніше реорганізоване в Нацгвардію, та компанія-забудовник «Укрбуд Девелопмент» уклали угоду, за якою на території колишньої військової частини мали збудувати житловий комплекс. В обмін на земельну ділянку площею близько 1 га в центрі Києва Нацгвардія мала отримати у житловому комплексі 50 квартир та 30 паркомісць.

Однак у 2016-2017 роках сторони уклали додаткові угоди, за якими Нацгвардія відмовилась від цих квартир та паркомісць на Печерську в обмін на 65 квартир у будинку, який той же «Укрбуд Девелопмент» зводив на околиці Києва, біля станції метро «Червоний хутір».

14 травня у цій справі детективи НАБУ затримали тодішнього керівника Нацгвардії Юрія Алерова, який відмовився від квартир в центрі Києва в обмін на житло на околиці столиці, а також директора компанії-забудовника.

Також Микитася підозрюють у відмиванні 200 млн грн. Правоохоронці підозрюють, що Микитась з метою ухилення від сплати податків та легалізації доходів в розмірі понад 200 млн грн, отриманих незаконним шляхом, здійснив підробку документів, а саме договору купівлі-продажу цінних паперів та корпоративних прав. Громадяни, які придбали активи у Микитася, померли у 2015 і 2016 роках.

22 жовтня 2019 року суд арештував екс-нардепа і забудовника Максима Микитася з правом застави у 80 млн грн. Через декілька днів він вийшов з СІЗО. 29 травня 2020 року екс-нардепа знову заарештували та призначили заставу у розмірі 100 млн грн, яку він оскаржив.