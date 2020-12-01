Микитась підозрюється у наданні хабаря за недостовірний письмовий висновок судового експерта

НАБУ (Національне антикорупційне бюро України) повідомило про нові підозри двом фігурантам справи про розкрадання майна Нацгвардії на суму понад 81 млн грн. Про це у вівторок, 1 грудня, повідомила прес-служба антикорупційного відомства.

Екс-нардеп Максим Микитась, який також є колишнім власником ТОВ «Укрбуд Девелопмент», підозрюється у наданні хабаря за недостовірний письмовий висновок судового експерта. Йому оголосили підозру за статтею про пропозицію, обіцянку або надання неправомірної вигоди службовій особі. Санкція третьої частини цієї статті передбачає позбавлення волі на строк від чотирьох до восьми років з конфіскацією майна або без такої.

Крім нього, підозру також оголосили і заступнику директора Державного експертно-криміналістичного центру МВС України. Його підозрюють за статтею про прийняття пропозиції, обіцянки або одержання неправомірної вигоди службовою особою. Йому загрожує позбавлення волі на строк від п’яти до десяти років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років, із конфіскацією майна.

Нагадаємо, що колишнього народного депутата України, президента компанії «Укрбуд Девелопмент» Максима Микитася підозрюють у заволодінні майном Нацгвардії на суму понад 81 млн грн. Все почалося у 2000-х роках, коли Головне управління внутрішніх військ МВС, пізніше реорганізоване в Нацгвардію, та компанія-забудовник «Укрбуд Девелопмент» уклали угоду, за якою на території колишньої військової частини мали збудувати житловий комплекс. В обмін на земельну ділянку площею близько 1 га в центрі Києва Нацгвардія мала отримати у житловому комплексі 50 квартир та 30 паркомісць.

Однак у 2016-2017 роках сторони уклали додаткові угоди, за якими Нацгвардія відмовилась від цих квартир та паркомісць на Печерську в обмін на 65 квартир у будинку, який той же «Укрбуд Девелопмент» зводив на околиці Києва, біля станції метро «Червоний хутір».

14 травня у цій справі детективи НАБУ затримали тодішнього керівника Нацгвардії Юрія Алерова, який відмовився від квартир в центрі Києва в обмін на житло на околиці столиці, а також директора компанії-забудовника.

Також Микитася підозрюють у відмиванні 200 млн грн. Правоохоронці підозрюють, що Микитась з метою ухилення від сплати податків та легалізації доходів в розмірі понад 200 млн грн, отриманих незаконним шляхом, здійснив підробку документів, а саме договору купівлі-продажу цінних паперів та корпоративних прав. Громадяни, які придбали активи у Микитася, померли у 2015 і 2016 роках.

22 жовтня 2019 року суд арештував екс-нардепа і забудовника Максима Микитася з правом застави у 80 млн грн. Через декілька днів він вийшов з СІЗО. 29 травня 2020 року екс-нардепа знову заарештували та призначили заставу у розмірі 100 млн грн, яку він оскаржив.