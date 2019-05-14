Детективи НАБУ затримали екс-командувача Нацгвардії Юрія Алерова

7 травня президент Петро Порошенко звільнив Юрія Алерова з посади командувача Нацгвардії

У вівторок, 14 травня, Детективи Національного антикорупційного бюро України (НАБУ) під процесуальним керівництвом прокурорів Спеціалізованої антикорупційної прокуратури (САП) повідомили про підозру колишньому командувачу Національної гвардії Юрію Аллерову та іншим особам у розтраті понад 81 млн грн, повідомило видання «Слово і Діло» з посиланням на джерела в правоохоронних органах. Пізніше цю інформацію підтвердила прес-служба НАБУ і повідомила, що Алерова затримали.

Алерову вручили повідомлення про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого частиною 5 статті 191 Кримінального кодексу України (розтрата майна). Водночас у цьому провадженні правоохоронці також затримали генерального директора компанії «Укрбуд Девелопмент» Олега Майбороду, а також оцінювача з нерухомості.

«14 травня 2019 року детективи Національного антикорупційного бюро України під процесуальним керівництвом прокурорів Спеціалізованої антикорупційної прокуратури затримали колишнього командувача Національної гвардії України за підозрою у заволодінні майном Головного управління Нацгвардії на 81,64 млн грн. Також затримано генерального директора компанії-забудовника та оцінювача», – повідомило НАБУ.

Перед цим НАБУ проводило обшуки за місцем роботи та проживанням службовців Нацгвардії, а також у низці приватних компаній.

НАБУ і САП почали розслідувати можливу розтрату майже 100 млн грн службовцями Нацгвардії. Правоохоронці досліджували рішення Аллерова обміняти 50 квартир площею понад 4 тис. кв. м і 30 паркомісць у житловому комплексі «Аристократ» на Печерську на 65 квартир у житловому комплексі «Оберіг», що розташований за декілька кілометрів від станції метро «Червоний хутір», які мали відійти військовим.

Спочатку, згідно з договором, який був укладений між на той момент головним управлінням внутрішніх військ МВС України, військовою частиною 2260, з одного боку, і ФСК «Пагода» – з іншого, під забудову віддали майже гектар землі на вул. Щорса, 34. За умовами договору нацгвардійці мали отримати 20% готових квартир і частину паркомісць. Але восени 2016 року, коли забудовник «Укрбуд Девелопмент» уже добудовував ЖК, командувач Нацгвардії Аллеров підписав додаткову угоду, якою НГУ відмовилася від квартир і машиномісць на Печерську, а натомість вони отримують 65 квартир у ЖК «Оберіг». За попередніми підрахунками, за такого обміну Нацгвардія втратила понад 81 млн грн. Згідно з інформацією журналістського розслідування програми «Наші гроші з Денисом Бігусом», в додатковому договорі такий обмін квартир значився не просто рівноцінним, а й навіть вигідним для Нацгвардії. Оцінку проводила ФОП Аліса Грищук, яка, за інформацією журналістів, фігурує в кількох кримінальних провадженнях за фактами заниження вартості об'єктів оцінки. До того ж, за даними Фонду державного майна, на початку 2017 року Гринчук позбавили права оцінювати нерухомість.

Нагадаємо, 7 травня Порошенко звільнив Юрія Алерова з посади командувача Нацгвардії. Алеров командував Нацгвардією з грудня 2015 року.