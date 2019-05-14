Відомі журналісти-розслідувачі анонсували цикл відкритих екскурсій «Київ корупційний»

Редактори антикорупційного сайту «Наші гроші» Олексій Шалайський та Юрій Ніколов створили авторську екскурсію про корупційні схеми, пов'язані з центральною частиною Києва. Першу екскурсію «Київ корупційний» провели у понеділок, 13 травня, для київських десятикласників, окрім неї заплановані ще кілька безкоштовних для всіх бажаючих.

«Хочете знати правду про сучасне життя столиці? Що ховається за незграбними надбудовами, за руїнами і розкішними фасадами в самому центрі Києва? Які корупційні схеми, пов’язані з центральними кварталами столиці, виявили українські журналісти-розслідувачі?» – йдеться в анонсі екскурсії.

Екскурсії є безкоштовними, але для участі в них потрібно зареєструватися. Планувалася лише одна розповідь «Київ корупційний», однак через велику кількість зареєстрованих осіб організатори вирішили провести ще дві екскурсії 25 травня та 1 червня.

Інститут розвитку регіональної преси, який є одним із організаторів екскурсії, також опублікував перелік основних об'єктів, про які розповідатимуть журналісти.

«Ви дізнаєтеся як виглядає фонтан, на який витратили півмільйона доларів; чим білі каштани відрізняються від червоних; хто і за скільки купив у міста нерухомість на Хрещатику (а головне, чому так дешево); веселе теперішнє «вертолітного майданчика Януковича»; чому не збудували Музей історії Києва і не будують Музей Майдану; які будинки держава отримала в обмін, віддавши «Межигір’я» приватній фірмі і що сталося потім; як Верховна Рада ремонтувала каналізацію в Старокостянтинові і що з того вийшло; які корупційні краєвиди відкриваються з найвідоміших оглядових майданчиків», – вказано у повідомленні ІРРП.

Додамо, що сайт «Наші гроші» спеціалізується на корупційній тематиці, дослідженні державних закупівель та господарських судових справ. Головний редактор «Наших грошей» Олексій Шалайський у 2013 році отримав одну з найпрестижніших журналістських нагород – премію ім. О. Кривенка, яку вручають за поступ в журналістиці.