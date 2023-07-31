Обидва тендери виграла підприємиця зі Львова Світлана Войтович

Тернопільська міська рада замовила у львівської підприємиці 55 брендованих светрів за 100 тис. гривень. Також ця ж бізнесменка має поставити в Тернопіль 100 футболок за 50 тис. гривень. Обидві закупівлі відбулися 17 липня 2023 року. Єдиною, хто подав документи на процедуру, стала львів'янка Світлана Войтович.

Поставити светри та футболки до Тернопільської міської ради львівська підприємиця має не пізніше ніж 31 грудня 2023 року. Остаточна сума договору на светри складає 99 тис. 990 грн. За один брендований светр міська рада Тернополя заплатить 1 818 гривень з місцевого бюджету, йдеться на Prozorro. Стосовно брендованих футболок, то загальна сума закупівлі становить 50 тис. гривень. За одну футболку мерія віддасть 500 гривень.

Львів'янка була єдиною підприємицею, яка подалася на закупівлю. Тож міська рада не знайшла причин чи порушень тендерних процедур, щоб їй відмовити. Закупівля проводилася без використання електронної системи.

Додамо, що згідно з даними Youcontrol, підприємиця Войтович сама не виготовляє брендований одяг. Основний її вид діяльності, як ФОПа – це роздрібна торгівля одягом у спеціалізованих магазинах.

ZAXID.NET також звернувся за коментарем до Тернопільської міської ради, але наразі офіційної відповіді, для чого має використовуватися брендовані светри та футболки, не має.