Пустомитівська міська рада

Житлово-комунальне підприємство Пустомитівської міськради 14 липня придбало тисячу березових віників за 25 тис. грн у фізичної особи-підприємця Ігоря Куця з Бродівщини.

Як розповіли ZAXID.NET у Пустомитівській міськради, ідеться про березові віники, що використовуються для прибирання в місті. Тисячі штук містові має вистачити на півроку – до 1 лютого 2024 року.

ФОП Ігор Куць раніше мав виробництво віників і мітел, а тепер займається оптовим продажем господарських товарів. У 2021-2023 роках Ігор Куць продав березових віників на майже мільйон гривень. Його покупцями є комунальні підприємства в різних населених пунктах Львівщини – Золочева, Кам’янки-Бузької, Сокаля, Червонограда тощо.

Ціна одного березового віника, відповідно до укладених договорів, становить від 18 до 30 грн. Утім, КП «Червоноградський ринок» у грудні 2022 року придбало в Ігоря Куця березові віники за ціною по 266 грн за штуку – 150 віників за 40 тис. грн.