Люди повинні відчувати, що ресурси бюджетів використовуються справедливо і правильно, переконаний Володимир Зеленський

Президент України Володимир Зеленський відреагував на витрати коштів під час війни місцевою владою. Він вважає, що ремонт бруківки та фонтанів недоречні під час війни – спочатку потрібна перемога над ворогом. Про це йдеться у вечірньому зверненні президента України 20 липня.

Всі ці речі, на думку президента, потрібно робити вже після перемоги України над Росією.

«Особливо хочу звернутися до всіх представників місцевої влади в нашій країні: люди повинні відчувати, що ресурси бюджетів використовуються справедливо і правильно. Кожен розуміє, про що йдеться. Бруківка, прикраса міст, фонтани зачекають – спочатку перемога», – зазначив глава держави.

Зазначимо, що за останній місяць у різних регіонах України з’являються нові скандальні закупівлі місцевої влади, які викликають бурхливе обговорення в суспільстві. Мова йде про виділення великих сум грошей на проведення ремонтів, облагородження території, укладання бруківки чи купівлю речей. Доцільність витрати коштів на такі речі в умовах війни викликає значний сумнів.

До слова, у Львівській міській раді обмежили фінансування не першочергових видатків із бюджету в умовах воєнного стану. Також визначено пріоритетні напрямки здійснення видатків з бюджету Львівської МТГ. Як зауважили в мерії, ця позиція узгоджена зі всіма фракціями Львівської міської ради й комісією з питань фінансів та планування бюджету.