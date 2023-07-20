У Львівській міській раді обмежили фінансування не першочергових видатків із бюджету в умовах воєнного стану. Про це йдеться у розпорядженні міського голови Андрія Садового, повідомляє у четвер, 20 липня, Львівська міська рада. Також визначено пріоритетні напрямки здійснення видатків з бюджету Львівської МТГ.

Як зауважили в мерії, ця позиція узгоджена зі всіма фракціями Львівської міської ради й комісією з питань фінансів та планування бюджету.