Львівська мерія обмежила фінансування не першочергових видатків в умовах воєнного стану
Також визначено пріоритетні напрямки здійснення видатків
У Львівській міській раді обмежили фінансування не першочергових видатків із бюджету в умовах воєнного стану. Про це йдеться у розпорядженні міського голови Андрія Садового, повідомляє у четвер, 20 липня, Львівська міська рада. Також визначено пріоритетні напрямки здійснення видатків з бюджету Львівської МТГ.
Як зауважили в мерії, ця позиція узгоджена зі всіма фракціями Львівської міської ради й комісією з питань фінансів та планування бюджету.
Коштом бюджету Львівської громади першочергово фінансуватимуть видатки на:
- підтримку Збройних сил України та всіх захисників України, національну безпеку і оборону та здійснення заходів правового режиму воєнного стану;
- ліквідацію наслідків збройної агресії, проведення відновлювальних робіт на об’єктах міської інфраструктури;
- заклади охорони здоров’я, що надають медичні послуги особам, постраждалим внаслідок збройної агресії;
- об’єкти критичної інфраструктури, підготовку до опалювального сезону, підготовку об’єктів укриття, підготовку об’єктів освітніх закладів до навчального року;
- забезпечення соціальними послугами мешканців міста та внутрішньо-переміщених осіб;
- завершення вже розпочатих інфраструктурних об’єктів, з метою уникнення руйнувань та запобігання виникнення критичної ситуації, виконання зобов’язань перед підрядниками за виконані роботи, надані послуги, поставлені товари;
- інші видатки для забезпечення життєдіяльності міста.
Раніше ZAXID.NET писав, що львів'янин Святослав Літинський вимагає обмежити некритичні витрати для підвищення обороноздатності. Чоловік створив на сайті Кабінету міністрів України електронну петицію. Станом на 20 липня вона набрара вже понад 20 тис. підписів. До кінця збору залишився ще 71 день. Щоб петицію розглянув прем'єр міністр України Денис Шмигаль, вона має зібрати 25 тис. підписів.
Як повідомляв міський голова Львова, вже зараз у бюджеті Львова закладено 600 млн грн на допомогу армії. До кінця року ця сума прогнозовано збільшиться до мільярда.