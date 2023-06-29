Також Літинський вимагає відкритих закупівель і прозорої звітності

У четвер, 29 червня, львівський волонтер та громадський діяч Святослав Літинський створив на сайті Кабінету міністрів України електронну петицію. Чоловік вимагає обмежити некритичні витрати для зростання обороноздатності.

Про створення електронної петиції Святослав Літинський повідомив на своїй Facebook-сторінці і закликав підтримати її. Львівський волонтер та громадський діяч вимагає відкласти всі некритичні витрати на період після війни та скерувати вивільнені гроші на оборонні потреби. Також львів'янин вимагає відкритих закупівель і прозорої, відкритої звітності за перерозподіленими сумами.

«Одним з критичних напрямків є забезпечення армії дронами, автомобілями, броньованими медичними евакуаторами та іншими необхідними речима. Московія активно розвиває напрям дронів на державному рівні – побудова заводу, закупівля військових дронів в Ірані. Ми ж купуємо барабани та ремонтуємо внутрішньоквартальні дороги чи дитячі майданчики, які не мають критичного значення на даному етапі... І покладаємо постачання критично важливих товарів на плечі волонтерів, а не держави», – зазначив Святослав Літинський.

На момент публікації матеріалу електронна петиція зібрала 300 підписів. До кінця збору залишилось 92 дні. Щоб петицію розглянув прем'єр міністр України Денис Шмигаль, вона має зібрати 25 тис. підписів.