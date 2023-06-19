Олександр Ткаченко продовжить залишатися міністром культури та інформаційної політики

Прем’єр-міністр України Денис Шмигаль відмовився звільнити Олександра Ткаченка з посади міністра культури. Про це йдеться у відповіді Шмигаля на петицію за звільнення Ткаченка, яка на початку червня набрала понад 25 тисяч голосів.

Як заявив Шмигаль, від Ткаченка на адресу Секретаріату Кабміну надійшов лист, в якому той відкидає всі звинувачення, викладені в петиції. Крім того, премʼєр-міністр не зміг встановити в петиції факти та обставини, які б давали підстави звільнити Ткаченка з посади міністра культури та інформаційної політики.

Автор петиції – Юрій Шиян. 2 червня його петиція про звільнення Олександра Ткаченка з посади міністра культури набрала необхідні для розгляду 25 тисяч підписів. «Недотриманням слова привселюдно осквернив памʼять усіх загиблих Героїв України та проявив крайню зневагу до них, до бійців, до тих, хто зараз віддає своє життя. Народ обурений політикою пана Ткаченка», – йшлося в тексті петиції.

У процесі збору голосів петиція на певний час зникла з сайту уряду. Згодом в Кабміні уточнили, що створили новий сайт для подання петицій, а попередні петиції залишилися на старому сайті, який отримав іншу адресу.

Олександра Ткаченка призначили міністром культури 4 червня 2020 року. До того – з 29 серпня 2019-го до призначення міністром – він був народним депутатом від партії «Слуга народу» та головою парламентського комітету з питань гуманітарної та інформаційної політики. А перед тим Ткаченко 11 років був гендиректором групи каналів «1+1 Media». Також він був радником на громадських засадах тодішнього прем’єр-міністра Віктора Ющенка (2000-2001) та гендиректором «Нового каналу» (1999-2005).

11 листопада 2021 року міністр культури та інформаційної політики Олександр Ткаченко заявив, що подав у відставку. Рішення було спричинене двома факторами: раптовим рішенням Кабміну реструктурувати Держкіно та забрати інституцію з-під опіки Міністерства культури та інформаційної політики; та невеликим бюджетом на розвиток культури. Але згодом з’ясувалося, що заява міністра не була зареєстрована.