Міністерство культури України разом з креативною агенцією Banda Agency вигадали новий символ тризуба з трьох пальців і запустили з ним флешмоб. Виявилось, що це символ з подвійного проникнення у сексі, і українцям він не сподобався.

І ще користувачі соцмереж нагадали Мінкульту про те, що знак тризуба вже давно існує і вигадувати щось нове – це не завжди хороша ідея.

ZAXID.NET коротко розповідає, як надмірний креатив може підпсувати репутацію і як українці змусили Мінкульт полюбити Чорновола.

Що трапилось?

Зранку 22 серпня креативна агенція Banda Agency запостила в Instagram допис із закликом до українців підтримати флешмоб #тризубнезалежності. У дописі йшлося про те, що агенція разом з Міністерством культури України вигадали новий символ «Тризуб Незалежності»: вказівний, середній палець і мізинець – вгору, а безіменний і великий – зігнуті.

«День Незалежності України цього року має прозвучати гучно, як ніколи. Буде багато контенту і потужних промов, але у нас досі немає універсального привітання на це свято. Кожен це робить по-своєму. Що ж, настав час створити спільну традицію. Разом із МКІП ми обрали жест, яким усі українці зможуть вітати одне одного з Днем Незалежності: і в Києві, і в Криму, і у Варшаві. Це – Тризуб Незалежності. У ньому пульсує сила нашого Герба та живе дух Незалежності, бо жестовою мовою він означає букву Н», – пояснили в креативній агенції і закликали публікувати фото з новим жестом у соцмережах з відповідним хештегом.

Banda Agency разом з Мінкультом запропонували українцям новий символ тризуба

У дописі Banda Agency опублікувала фото зірок шоубізнесу, які підтримали цей флешмоб. Серед них Надя Дорофєєва, Даша Астаф’єва, Lida Lee, alyona alyona, та інші. До флешмобу також приєднався міністр культури України Олександр Ткаченко.

Ця публікація одразу викликала хвилю обурення у соцмережах. Користувачі не оцінили креативність ідеї нового символу тризубу від Мінкульту. Українці оперативно нагуглили, що цей символ – це порномем «Two in the pink, one in the stink» – означає подвійне проникнення в сексі за допомогою пальців. Зрозуміло, що після такого пояснення Banda Agency і Мінкульту про жестову мову і літеру «Н» взагалі не мають жодного шансу когось переконати.

Ось кілька прикладів реакцій на креативність з тризубом:

Жарт про "два в парадний, один в шоколадний" тепер на державному рівні. З чим я вас і вітаю. https://t.co/hvVpbAYOy9 pic.twitter.com/SWS4sKMCwb — Рагулі Твіттерські (@ragulivna) August 22, 2022

Друзі, ми з агенцією Банда вітаємо вас з Днем пасічника. Привітайте свого друга-бджоляра знаком, шо символізує бджолу у вулику! pic.twitter.com/eqXAbX3Pqw — Правоберегиня (@zradaqueen) August 22, 2022

Окрім того, користувачі соцмереж нагадали Мінкульту, що в українців уже давно є символ тризуба – це вказівний, середній та безіменний пальці, підняті вверх. Такий символ використовував, зокрема, український політик В’ячеслав Чорновіл, пізніше його використовували й інші політики, а політична партія «Свобода» зробила цей символ частиною своєї політичної кампанії.

Невдобно вийшло

Після того, як користувачі Twitter та Facebook дали зрозуміти Banda Agency, що їхній креативний витвір не має шансів стати новим символом тризуба, агенція видалила допис про флешмоб Instagram. Натомість вони опублікували два нові дописи: перший – про те, чому вони вирішили створити новий символ «тризуб незалежності», а не використовувати існуючий.

«По-перше, нашою задачею було обрати безпечний жест для усіх територій України. Авжеж, ми знаємо і шануємо традиційний жест Тризуба з пальців, який використовував В’ячеслав Чорновіл. Проте, на жаль, зараз його небезпечно підіймати у тимчасово окупованих українських областях. А ще він досить сильно асоціюється з однією з політичних партій. По-друге, наш жест має офіційне значення в українській жестовій мові – це буква Н (показувати тильною стороною долоні до себе). Ми побачили у ній символ нашої Незалежності: Н – Незалежність», – вказано у повідомленні агенції.

Другий допис Banda Agency більш лаконічний і доречний: «Планувалось все трішки інакше, але вийшло не дуже. Про*бали. Вибачте».

Також в агенції додали, що видалити перший допис їх попросили зірки, які були зображені на фотографіях із креативною версією тризуба. І їх можна зрозуміти.

У міністерстві культури також вже зрозуміли, що надмірний креатив – це не завжди круто, і зробили допис з фотографією В’ячеслава Чорновола та підписом «Єдиний можливий знак тризуба». Будемо вважати, що викрутились.

Таким чином завдяки невдалому флешмобу Мінкульту українці згадали частину своєї історії, видатного політичного діяча В’ячеслава Чорновола та справжнє значення тризуба.