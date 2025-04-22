Заупокійна служба відбудеться у латинській катедрі

У вівторок, 22 квітня, у Львові помоляться за упокій Папи Римського Франциска. Про це повідомив керуючий справами виконавчого комітету Львівської міської ради Євген Бойко.

Заупокійна меса розпочнеться о 17:30 у митрополичій базиліці Успіння Пресвятої Діви Марії (Латинська катедра на площі Катедральній, 1). Богослужіння очолить єпископ Едуард Кава.

«До молитви можуть долучитися всі, хто хоче вшанувати пам’ять спочилого понтифіка та помолитися за спокій його душі. Молитва за померлого є однією зі справ милосердя щодо душі», – повідомив Євген Бойко.

Нагадаємо, глава Католицької церкви Папа Римський Франциск помер у віці 88 років у Світлий понеділок, 21 квітня. Напередодні він хворів на пневмонію, але причиною смерті став інсульт.