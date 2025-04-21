У понеділок, 21 квітня, у 88 років помер глава католицької церкви Папа Римський Франциск. ZAXID.NET пропонує згадати історію життя першого понтифіка-єзуїта з Нового Світу.

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Хорхе Маріо Бергольйо народився 17 грудня 1936 року в багатодітній сім’ї у Флорес, одному із кварталів Буенос-Айреса. Батьки майбутнього понтифіка були втікачами від фашистського режиму в Італії.

Хорхе ріс хворобливою дитиною. Ще школярем він серйозно захворів на пневмонію, і лікарі були змушені видалити йому частину легені. Майбутній понтифік все життя страждав на хронічне захворювання легенів.

В Аргентині Хорхе Маріо Бергольйо здобув ступінь магістра філософії та хімії. Однак, щоб підтримати сім’ю він працював прибиральником та навіть охоронцем у нічному клубі в Кордові.

Бергольйо, як справжній аргентинець, завжди був великим прихильником футболу, опери й танго. А стати священником вирішив нібито через нерозділене кохання.

Він навчався в єпархіальній семінарії Вілла Девото. У березні 1958 року вступив до Товариства Ісуса, більш відомого як Єзуїтський орден. У 1963 році Бергольо закінчив навчання філософії в коледжі Сан-Джузеппе. Після навчання він викладав літературу та психологію.

Папа Франциск вільно володів іспанською, італійською та німецькою мовами. Окрім того, мав базові знання англійської, французької та португальської мов.

У 1969 році Хорхе Маріо Бергольйо прийняв таїнство священства. На той час йому було 33 роки. Протягом 1998-2013 років служив архієпископом Буенос-Айреса. У 2001 році тодішній Папа Римський Іоанн Павло II підніс Бергольйо до сану кардинала.

Реформування Церкви

13 березня 2013 року кардинала Хорхе Маріо Бергольо із Буенос-Айреса обрали 266-м Папою Римським. Він замінив на цій посаді Папу Бенедикта XVI, який зрікся престолу через проблеми зі здоров’ям.

Понтифік став першим латиноамериканським понтифіком, який очолив католицьку церкву майже за 1300 років. Він взяв собі папське ім’я Франциск на честь святого Франциска Ассизького, який жив у XII столітті, а його скромний спосіб життя уособлював бідність та мир.

Упродовж свого служіння Папа намагався жити скромно і без зайвої розкоші – жив у резиденції Святої Марти замість Апостольського палацу, носив ортопедичні черевики, а не червоні лофери папства, і їздив на компактних папамобілях.

Папа Римський намагався реформували Католицьку Церкву. Він протидіяв корупції в церкві, займався реформуванням Курії й адміністрації Церкви. Він приділив більше уваги питанням захисту неповнолітніх та боротьбі із сексуальними надуживаннями зі сторони католицького духовенства.

Папа Франциск спростив розлучення для одружених католиків, дозволив священникам відпускати гріхи жінкам, які зробили аборт, і постановив, що священники можуть благословляти одностатеві пари.

Що важливо, Папа дозволив жінкам приймати важливі рішення в Церкві, а також – служити лекторами та помічниками в парафіях. Він надав жінкам право голосувати разом із єпископами на періодичних зборах у Ватикані. Утім, він виступав проти надання їм сану.

Папа Франциск та Україна

Майбутній Папа Римський був вихованцем владики Степана Чміля, який служив у Буенос-Айресі. Глава Української греко-католицької церкви Святослав Шевчук розповів, що студентом Бергольйо навіть прислуговував архімандриту під час Літургії.

Папа Римський Франциск підтримував Україну з початку російського вторгнення та закликав до якнайшвидшого припинення війни. Папа оголошував збори у храмах та допомагав постраждалим у війні українцям.

Однак глава католицької церкви також потрапляв у скандали через своє прагнення виправдати росіян, називав їх «двоюрідними братами» українців. Зокрема, українці були розчаровані, коли у 2022 та 2023 роках Ватикан знову поєднав Україну і Росію у Хресній Дорозі.

У серпні 2024 року Папа Римський Франциск засудив рішення України заборонити діяльність в країні російської церкви, адже вважав, що кожен може «молитися в тій Церкві, яку вони вважають своєю». Папа також казав, що російська культура має «красу і глибину», і її не можна скасовувати через політичні проблеми».

Він засуджував союзників, які озброюють Україну, а Київ закликав до переговорів із Росією та розмірковував про мужність підняти «білий прапор».

Водночас Папа Римський порівнював війну Росії проти України з Голодомором, а російську агресію – з нацистською Німеччиною. У січні 2024 року Папа Франциск уперше у своєму зверненні засудив Росію за розпочату повномасштабну війну проти України.

Хвороба Папи Римського

14 лютого 2024 року Папу Франциска госпіталізували із бронхітом, однак у лікарні у нього розвинулася двостороння пневмонія. Після п’яти тижнів лікування у лікарні Джемеллі в Римі, 23 березня Папу Франциска виписали.

За рекомендаціями медиків Папа Римський Франциск не міг брати активну участь у публічних заходах. Він, зокрема, пропустив великі релігійні служби Страсної п’ятниці, Великої суботи.

У Великдень, 20 квітня, Папа Франциск ненадовго з’явився перед вірянами на балконі базиліки Святого Петра. Від його імені традиційне послання Urbi et Orbi («Місту і світу») зачитав кардинал Анджело Комастрі. У неділю Папа Римський Франциск мав коротку приватну зустріч із віцепрезидентом США Джей Ді Венсом.

88-річний Папа Франциск помер у своїй резиденції у ватиканському будинку Санта-Марта у Великодній понеділок. Смерть констатували о 07:35 21 квітня 2025 року.

Упродовж тижня віряни матимуть змогу віддати останню шану Понтифіку у соборі Святого Петра, після чого відбудуться похорони та конклав для обрання нового Папи.