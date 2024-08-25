Папа Франциск висловив занепокоєння щодо можливих загроз для релігійної свободи

Папа Римський Франциск у неділю, 25 серпня, прокоментував новий український закон про діяльність релігійних організацій, що керуються з Росії, зокрема й УПЦ МП. Понтифік закликав, щоб жодну християнську церкву не забороняли — прямо чи опосередковано. Заяву Папи Римського оприлюднили на інформаційному порталі Святого Престолу Vatican News.

Під час недільної зустрічі з паломниками Папа Франциск висловив занепокоєння щодо можливих загроз для релігійної свободи.

«Я і далі з болем слідкую за бойовими діями в Україні та Російській Федерації, – сказав також Папа, – і, роздумуючи над нещодавно прийнятим в Україні законом, відчуваю побоювання щодо свободи тих, хто молиться, бо той, хто по-справжньому молиться, завжди молиться за всіх», – сказав понтифік.

Папа пояснив, що ніхто не чинить зла через те, що молиться. Він закликав дозволити тим, хто хоче молитися, «молитися в тій Церкві, яку вони вважають своєю».

«Будь ласка, нехай жодна християнська Церква не буде скасована прямо чи опосередковано: Церкви не слід чіпати», – мовив він.

Заборона діяльності УПЦ МП в Україні

20 серпня Верховна Рада у другому читанні ухвалила законопроєкт «Про внесення змін до деяких законів України щодо діяльності в Україні релігійних організацій». Проєкт закону передбачає заборону російської філії Української православної церкви – УПЦ МП. 24 серпня, у День Незалежності України, президент Володимир Зеленський підписав закон про заборону російських релігійних організацій.

Спікер Верховної Ради Руслан Стефанчук раніше повідомив, що Російська православна церква буде негайно заборонена в Україні. При цьому філія РПЦ в Україні, УПЦ МП, може уникнути автоматичної заборони, оскільки заявила про розрив зв'язків з Росією. На спростування співпраці з окупантами в УПЦ МП, як і в інших релігійних організацій, які підозрюються у зв’язках із Росією, буде дев’ять місяців.

Щодо організацій, підозрюваний у співпраці з росіянами, проведуть експертизу. В разі виявлення порушень діяльність релігійних організацій буде припинено.

Раніше Рада церков і релігійних організацій підтримала заборону УПЦ МП в Україні та зазначила, що жодна організація, яка базується у Росії, не може діяти в Україні.